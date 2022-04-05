В Минздраве ответили на вопросы о вакцинации препаратом Pfizer.

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НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - В Министерстве здравоохранения РК ответили на часто задаваемые вопросы о вакцинации препаратом Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, для вакцинации и ревакцинации против КВИ в РК доступны вакцины QazVac, Sinoрharm, Комирнати (Pfizer).

Любой гражданин Республики Казахстан или иностранные граждане, проживающие на территории Казахстана три и более месяцев, могут получить первичный курс вакцинации, а также ревакцинацию с применением всех указанных вакцин", - сообщили в пресс-службе комитета.

Вакцина "Комирнати" (Phizer) доступна для первичной вакцинации всем лицам в возрасте 12 лет и старше, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана три и более месяцев.

По данным ведомства, повторный полный курс вакцинации с применением вакцины "Комирнати" (Phizer) могут получить все лица, которые планируют выехать за границу.

Лицам, выезжающим за рубеж, при представлении подтверждающих документов допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. При этом выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд. Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде по форме", - отметили в комитете.

Для получения повторного полного курса вакцинации можно представить следующие документы, подтверждающие необходимость выезда за рубеж: виза (туристическая, гостевая, деловая); приглашение на обучение, лечение; документ, подтверждающий участие в мероприятиях международного уровня - конкурсах, конгрессах и другое.

Отмечается, что интервал между последней прививкой против КВИ (вакцинацией и ревакцинацией) и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее трех месяцев.

Допускается учет полученной ревакцинации в качестве первой дозы профилактических прививок против КВИ при проведении повторного полного курса вакцинации, если интервал между дозами не превышает трех месяцев", - добавили в ведомстве.

Повторный полный курс вакцинации против КВИ с целью выезда за границу можно получить в медицинской организации по месту жительства, в которой проводятся профилактические прививки.

Вакцинация против КВИ с применением "Комирнати" проводится двукратно с интервалом 21-28 дней после первой дозы.

Сообщается, что вакцина "Комирнати" (Phizer) на уровне центральных складов хранится при температурном режиме минус 60-90 градусов по Цельсию в течение девяти месяцев; на уровне медицинских организации - при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов по Цельсию в течение месяца. В связи с этим на уровень медицинских организаций вакцина поставляется дробно малыми партиями с учетом потребления.

Вакцина "Комирнати" (Phizer) поступила в расфасовке по шесть доз в одном флаконе. Вскрытый флакон вакцины может храниться при температуре от плюс 2 до плюс 30 градусов по Цельсию до шести часов, после чего вакцина станет непригодной к вакцинации. В этой связи для исключения необоснованного списания вакцин очень важно собрать необходимое количество человек на вакцинацию с учетом расфасовки флакона, то есть последовательная вакцинация шести человек за короткий промежуток времени, в связи с чем просим отнестись к данному вопросу с пониманием", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, по данным комитета, для лиц, получивших первую дозу вакцинации против КВИ с применением вакцины "Комирнати" (Phizer) за пределами Республики Казахстан, предусмотрена возможность завершения курса вакцинации (получение второй дозы с соответствующим интервалом) в Казахстане этой же вакциной.

По состоянию на конец марта текущего года в республике имеется порядка 2 млн доз вакцины "Комирнати" (Phizer), которая обеспечит на ближайшие месяцы потребность в вакцинации и ревакцинации против КВИ для всех контингентов, подлежащих иммунизации", - говорится в сообщении.

По результатам проведения вакцинации против КВИ у граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, имеющих вид на жительство, формируется электронный "Паспорт вакцинации" в сервисе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov mobile. В электронном "Паспорте вакцинации" будут отображаться данные о получении последнего курса вакцинации и ревакцинации.

По информации Минздрава, в настоящее время с 33 странами мира достигнута договоренность о взаимном признании паспортов вакцинации: Аргентина, Белиз, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Грузия, Индонезия, Иран, Иордания, Испания, Канада, Кыргызстан, Мальдивы, Монголия, Армения, Беларусь, Молдова, Перу, Сан-Марино, Сербия, Тунис, Индия, Филиппины, Таиланд, Турция, Узбекистан, Чехия, Черногория, Эстония, Япония, Шри-Ланка, Эквадор.



