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В Минздраве озвучили прогноз по коронавирусу

15.07.2022, 12:41 6911
В Минздраве озвучили прогноз по коронавирусу
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният сообщила, что заболеваемость коронавирусом в стране достигнет своего пика в августе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно прогнозу заболеваемости коронавирусом в РК, озвученному главой МЗ РК, при пессимистичном сценарии ожидается до 4 тысяч заболевших в сутки; при реалистичном - до 2,5 тысячи случаев в сутки; при оптимистичном - до 1 тысячи случаев в сутки.
 
Ажар Гиният отметила, что заболеваемость COVID-19 будет расти в августе, снижение ожидается в конце августа и в сентябре.

Министр также рассказала, что за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость КВИ выросла в 2,5 раза, в сутки регистрируется до 1300 случаев коронавируса.
 

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Алгоритм действий при переходе в желтую и красную зоны озвучили в Минздраве

15.07.2022, 14:16 5646
Алгоритм действий при переходе в желтую и красную зоны озвучили в Минздраве
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Какие меры будут предприниматься Министерством здравоохранения при неблагоприятном развитии эпидситуации по коронавирусу и переходе в желтую и красную зоны, рассказала сегодня на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Будут приняты дополнительные меры: работа с близкими контактными, ограничение, перевод на дистанционную работу больных сотрудников, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации, а также будут приниматься меры по обязательному ношению масок в общественных местах и на транспорте. При переходе в красную зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в желтой зоне, будут приняты меры по ограничению передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационар и ПМСП", - сообщила министр.

 
Сегодня Гиният также озвучила прогноз по коронавирусу на ближайшие месяцы. По ее словам, заболеваемость COVID-19 будет расти в августе, снижение ожидается в конце августа и в сентябре. 
 

В Казахстане зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусом

15.07.2022, 09:05 8906
В Казахстане зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтвержден 1 313 551 случай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи зарегистрированы
 
в городе Нур-Султане - 353, 
 
в городе Алматы - 349, 
 
в городе Шымкенте - 103, 
 
в Акмолинской области - 30, 
 
в Актюбинской области - 7, 
 
в Алматинской области - 115, 
 
в Атырауской области - 23, 
 
в ВКО - 15, 
 
в Жамбылской области - 60, 
 
в ЗКО - 13, 
 
в Карагандинской области - 70, 
 
в Костанайской области - 17, 
 
в Кызылординской области - 51, 
 
в Мангистауской области - 16, 
 
в Павлодарской области - 9, 
 
в СКО - 5, 
 
в Туркестанской области - 21.
 
13 июля выявлено 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
1 человек скончался от КВИ+.
 
На 15 июля лечение от КВИ продолжают получать 5483 человека (5394 КВИ+ и 89 КВИ-), из них в стационарах находятся 588 пациентов, на амбулаторном уровне - 4895 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 15 июля I компонентом против КВИ провакцинировано 9 536 079 человек, II компонентом - 9 318 769 человек. Ревакцинировано 4 894 175 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано более тысячи новых случаев COVID-19

14.07.2022, 08:41 17826
В Казахстане за сутки зарегистрировано более тысячи новых случаев COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 312 294 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 328, 
 
в городе Алматы - 350, 
 
в городе Шымкенте - 102, 
 
в Акмолинской области - 14, 
 
в Актюбинской области - 10, 
 
в Алматинской области - 88, 
 
в Атырауской области - 18, 
 
в ВКО - 13, 
 
в Жамбылской области - 40, 
 
в ЗКО - 11, 
 
в Карагандинской области - 58, 
 
в Костанайской области - 15, 
 
в Кызылординской области - 16, 
 
в Мангистауской области - 12, 
 
в Павлодарской области - 10, 
 
в СКО - 10, 
 
в Туркестанской области - 9.
 
В "желтой" зоне по темпам распространения КВИ находится город Алматы. В "зеленой" зоне находятся все остальные регионы РК.
 
12 июля зарегистрировано 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
За сутки в Казахстане выздоровели 334 человека, всего с начала пандемии выздоровели 1 294 233 человека.
 
На 14 июля лечение от КВИ продолжают получать 4477 человек (4398 КВИ+ и 79 КВИ-), из них в стационарах находятся 503 пациента, на амбулаторном уровне - 3974 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 1 пациент, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 13 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 534 769 человек, 2-м компонентом - 9 317 774 человека. Ревакцинировано 4 884 806 человек.
 

В Нидерландах нашли новый подвид штамма омикрон под названием "кентавр"

14.07.2022, 08:24 17226
ПАРИЖ. 14 ИЮЛЯ - Новый подвид штамма коронавируса омикрон BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах, сообщил в среду Национальный институт здравоохранения страны (RIVM), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что вариант BA.2.75, именуемый кентавром, является подвидом штамма коронавируса омикрон, сообщает РИА Новости.
 

Вариант BA.2.75 выявлен в Нидерландах. Он был обнаружен в образце теста от 26 июня 2022 года в северо-восточной провинции Гелдерланд", - говорится в заявлении института.

 
Ранее СМИ сообщали, что эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду.
 

В Казахстане зарегистрировано 820 новых случаев COVID-19

13.07.2022, 09:03 25591
В Казахстане зарегистрировано 820 новых случаев COVID-19
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 311 190 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 180, 
 
в городе Алматы - 280, 
 
в городе Шымкенте - 87, 
 
в Акмолинской области - 8, 
 
в Актюбинской области - 3, 
 
в Алматинской области - 67, 
 
в Атырауской области - 17, 
 
в ВКО - 12, 
 
в Жамбылской области - 35, 
 
в ЗКО - 7, 
 
в Карагандинской области - 56, 
 
в Костанайской области - 9, 
 
в Кызылординской области - 19, 
 
в Мангистауской области - 10, 
 
в Павлодарской области - 8, 
 
в СКО - 9, 
 
в Туркестанской области - 13. 
 
В "желтой" зоне находится город Алматы, остальные регионы РК - в "зеленой" зоне.
 
По данным Минздрава, 11 июля выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 3700 человек (3628 КВИ+ и 72 КВИ-), из них в стационарах находятся 433 пациента, на амбулаторном уровне - 2267 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.
 
В Казахстане на 13 июля I компонентом провакцинировано 9 533 500 человек, II компонентом - 9 316 921 человек. Ревакцинировано 4 875 878 человек.
 

В Алматы дефицит вакцин от КВИ, кроме QazVac

12.07.2022, 15:50 32656
В Алматы дефицит вакцин от КВИ, кроме QazVac
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Многие поликлиники Алматы предлагают для вакцинации только QazVac. Другие вакцины в данный момент имеются лишь в некоторых поликлиниках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При обращении корреспондента агентства в ряд поликлиник города было отмечено, что ревакцинацию на данный момент можно произвести только препаратом QazVac. 
 
На сегодняшний день обращение в поликлиники города показало такую ситуацию:
 
  • Алатауский район: вакцинация QazVac; ревакцинация QazVac и Sinopharm 
  • Алмалинский район: вакцинация/ревакцинация QazVac 
  • Ауэзовский район: вакцинация QazVac, Pfizer (второй компонент); ревакцинация QazVac
  • Бостандыкский район: вакцинация/ревакцинация QazVac 
  • Медеуский район: вакцинация Pfizer (второй компонент)
  • Наурызбайский район: вакцинация/ревакцинация QazVac 
  • Турксибский район: вакцинация QazVac, Pfizer (второй компонент); ревакцинация QazVac
  • Жетысуский район: вакцинация Pfizer, ревакцинация Sinopharm, Pfizer

Причина отсутствия ассортимента вакцин во многих поликлиниках неизвестна. Агентство готовит соответствующий запрос в Минздрав.
 
Стоит отметить, что многие жители города изъявляют желание ревакцинироваться препаратом "Спутник Лайт", но его давно нет.
 
В Минздраве ранее заявляли, что Казахстан после использования зарубежных препаратов перейдет исключительно на закуп отечественной вакцины QazVac. Производство вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармкомбинате было остановлено ранее.
 
Напомним, что последние недели в Казахстане наблюдается рост случаев заражения КВИ. За минувшие сутки зарегистрировано 482 случая заражения, из которых в Алматы - 205. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля, Алматы находится в "желтой" зоне, но близок к границе "красной" зоны.
 
Отметим также, что вопросы о доступности вакцины возникают и в других регионах. В частности, как пишет Arnapress.kz, вакцины от COVID-19 закончились в поликлиниках Семея. Информацию об этом подтвердили в несколько городских поликлиниках. Когда можно будет прийти на ревакцинацию, там пока не знают, но ожидают поступление препарата. При этом в Минздраве уверяют, что вакцин от коронавируса по региону достаточно.
 

По вашему региону статистика на 11 июля по остаткам вакцин: QazVac было 35 980 единиц. Это и на вакцинацию, и на ревакцинацию. Sinopharm - 6662 единицы было вчера. По Pfizer остаток был маленький - всего 915 единиц. Для вакцинации и ревакцинации QazVac и Sinopharm у вас достаточно по потребности региона. А Pfizer остался только на тех, кто успел получить первый компонент, они теперь по срокам должны получить второй компонент", - прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

 
Вместе с тем в отделе здравоохранения Семея заявили, что ковид-вакцины в городе закончились. Разницу с данными Минздрава объясняют тем, что в статистике прописаны данные не про конкретную область Абай, а про всю Восточно-Казахстанскую область. Собственное управление здравоохранения Абайской области пока только формируется.
 

Пока нам завезли только QazVac. Может быть, где-то и есть (другие препараты), но ВКО же большая. Нам что дают, мы то забираем, поэтому нам пришел QazVac. Мы по разнарядке по поликлиникам разделили. Они сегодня в течение дня заберут с санэпидстанции и с завтрашнего дня уже будут прививать", - отметили в горздраве Семея.

 
Поступят ли в ближайшее время в Семей другие вакцины, в отделе здравоохранения сказать не смогли. При этом специалисты отмечают, что озвученные Минздравом 6 тысяч единиц препарата Sinopharm - это вовсе немного для целой ВКО.
 
Позже в Министерстве здравоохранения добавили: 11 июля из Алматы в Семей пришло 37 000 доз вакцины QazVac. Их распределили по 18 500 между Семеем и Усть-Каменогорском.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусом

12.07.2022, 09:26 42106
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 310 370 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 123, 
 
в городе Алматы - 205, 
 
в городе Шымкенте - 28, 
 
в Акмолинской области - 1, 
 
в Актюбинской области - 3, 
 
в Алматинской области - 29, 
 
в Атырауской области - 15, 
 
в ВКО - 5, 
 
в Жамбылской области - 23, 
 
в ЗКО - 4, 
 
в Карагандинской области - 28, 
 
в Кызылординской области - 6, 
 
в Мангистауской области - 4, 
 
в Павлодарской области - 4, 
 
в Туркестанской области - 4. 
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июля 2022 года в "желтой" зоне - Алматы. Остальные регионы в "зеленой" зоне.
 
По данным Минздрава, 10 июля выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 12 июля лечение от КВИ продолжают получать 3211 человек (3 151 КВИ+ и 60 КВИ-), из них в стационарах находится 401 пациент, на амбулаторном уровне - 2810 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.
 
В Казахстане на 12 июля I компонентом провакцинировано 9 532 425 человек, II компонентом - 9 316 066 человек. Ревакцинировано 4 867 828 человек.
 

Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через госграницу

11.07.2022, 18:56 45066
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - МВК по недопущению распространения КВИ на территории РК принято решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Узбекистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 12 июля согласно постановлению правительства Казахстана возобновится работа следующих автомобильных пунктов пропуска:
 
  • через границу с Российской Федерацией - Кондыбай, Акбалшык, Кызыл Жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау;
  • через границу с Республикой Узбекистан - Целинный и Сырдарья.
 
В целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции среди населения страны Министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции.
 

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