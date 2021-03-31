В Минздраве прокомментировали информацию об алматинском штамме КВИ

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В ходе брифинга в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала информацию о новом штамме КВИ, выявленного в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сейчас говорить о каком-то новом штамме, который выделен в Казахстане, преждевременно. Действительно, учеными, которые проводили это короткое секвенирование штаммов, выделенных в Алматы, установлено, что есть замена в определенной мутации, то есть замена определенной аминокислоты в участке гена. Это еще ни о чем не говорит. Необходимо провести полное геномное секвенирование и сравнить его с международной базой данных исследований штаммов по всему миру", - сказала представитель Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой озвучил данные по эпидобстановке в целом по стране. За последние две недели уровень заболеваемости КВИ вырос в 1,5 раза за счет роста заболеваемости в городах Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актюбинской и Алматинской областях. Он также рассказал , введут ли локдаун в стране.

По состоянию на 23.59 29 марта в Казахстане зарегистрировано 243 318 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 243 318 случаев.

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