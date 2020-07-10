В Минздраве прокомментировали видео с умирающим мужчиной, подключенным к странному аппарату

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения прокомментировали видео с умирающим в больнице мужчиной, который подключен к пластиковому бутылю с жидкостью, передает корреспондент агенства.

По словам вице-министра здравоохранения Ажар Гиният, речь не идет о "самодельном аппарате ИВЛ", как предположили пользователи соцсетей.

Думаю, это аппарат Боброва для увлажнения кислорода. Это называется оксигенотерапия, мы даем его не тяжелым больным со сниженной сатурацией для насыщения кислородом... Думаю, видео показало этот аппарат, и сложилось впечатление, как будто это самодельный. Все наши стационары, где лечатся больные от коронавирусной инфекции, на 50% должны быть с кислородной подводкой, из них 15% должны обеспечиваться ИВЛ-аппаратами, еще 15% - ИВЛ-аппаратами с неинвазивным режимом. Остальные 20% - вот такими аппаратами Боброва или кислородными концентратами", - сообщила Гиният на брифинге в СЦК.

В свою очередь министр здравоохранения Алексей Цой отметил, что некоторые граждане, посмотрев инструкции в Интернете, действительно используют самодельные аппараты ИВЛ, что может быть крайне опасным.

В социальных сетях сейчас мы видим различные способы, когда граждане пытаются сделать что-то своими руками, повысить свою дыхательную функцию различными средствами. Бывает, даже самодельные какие-то устройства, которые увидят в интернете, делают у себя дома, чтобы самостоятельно начать лечение. Здесь надо быть очень осторожными, потому что если там жидкость нечистая, есть возможность дополнительного бактериального заражения. Всегда есть риск того, что это может привести к осложнениям. К сожалению, у нас такие случаи есть, и не только у нас. Поэтому здесь нужно предостеречь наших граждан", - сказал министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства