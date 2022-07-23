В Минздраве рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации

НУР-СУЛТАН. 22 июля - Представители Министерства здравоохранения РК в ходе брифинга в СЦК рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона в "красную" зону согласно матрице (эпидемиологической ситуации с коронавирусом. - Прим. ред.). Сегодня только один регион - Нур-Султан находится в "желтой" зоне. И в период, когда регион находится в "желтой" зоне, введение каких-то жестких мер с нагрузкой на бизнес не предусмотрено. Но в случае перехода региона в "красную" зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq. Ограничительные мероприятия предполагается вводить в два этапа. Сейчас эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с НПП "Атамекен". Решение будет приниматься по результатам рассмотрения на межведомственной комиссии", - сказала руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Минздрава РК Роза Кожапова.
Напомним, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 326 190 случаев заболевания. 20 июля в Казахстане зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
Из 1176 пациентов, которые сегодня находятся в стационаре, 33,7% детей, а остальные это взрослое население (66,3%)", - сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК Куляим Биржанова.
По ее словам, наибольший процент (19,2%) - это молодежь от 19 до 29 лет. Представитель Минздрава призвала соблюдать масочный и санитарно-эпидемиологический режим.
Главный внештатный инфекционист управления общественного здравоохранения столицы Сауле Атыгаева рассказала, в каких случаях больных коронавирусной инфекцией госпитализируют.
Существуют четкие показания к госпитализации пациентов при коронавирусной инфекции. Это клинические и эпидемиологические показания. Клинические - неэффективность амбулаторной терапии в течение трех дней на дому, если на фоне амбулаторного лечения или самолечения наступает ухудшение состояние пациента, то этот пациент должен быть госпитализирован. Или же если заболевание протекает тяжело у пациентов из групп риска", - сказала Сауле Атыгаева.
Он уточнила, что к группам риска относятся пожилые люди, лица с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь печени и почек, а также пациенты с ожирением), беременные, раннего послеродового периода и дети.
Кроме того, вне зависимости от степени тяжести госпитализируются лица, у которых нет возможности соблюдать эпидемиологический режим по месту проживания (в доме престарелых, доме ребенка, интернатах, воинских частях).