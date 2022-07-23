В Минздраве рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации

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НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Министерство здравоохранения РК проводит переговоры по приобретению дополнительного объема вакцины Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день мы ведем активные переговоры по приобретению дополнительного объема Pfizer. Сейчас речь идет о дополнительном объеме в пределах около 300 тысяч доз. Но надо иметь в виду, что вакцина будет приобретена для целевых групп населения", - отметил директор департамента лекарственной политики МЗ РК Бауыржан Джусипов.

Он сообщил, что в наличии имеется отечественная вакцина QazVac и в случае необходимости будет закуплен дополнительный объем отечественной вакцины.

Главный эксперт управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Министерства здравоохранения Айдана Ергасен сообщила, что на сегодняшний день во всех медогранизациях имеется вакцина Pfizer для получения второй дозы. В настоящее время всего в РК имеется более 75 тысяч доз.

По ее словам, закуп вакцины "Спутник V" пока не планируется.

По данным Минздрава, в настоящее время в Казахстане для вакцинации населения доступны 3 вида вакцин - QazVac, Sinopharm, Pfizer, для повторной вакцинации и ревакцинации - QazVac и Sinopharm. В прививочных пунктах в остатке имеется 1,6 млн доз вакцины.

На сегодня вакцинацией против КВИ охвачено более 80% подлежащего взрослого населения, или более 56% от всего населения страны.

І-м компонентом привито 10,7 млн, ІІ-м компонентом - 10,4 млн человек, в сутки прививаются более 5 тысяч человек.

Охват первичной ревакцинацией против КВИ по республике составил более 68,3% от подлежащего населения, охвачено 4,9 млн человек, в сутки прививаются более 10 тысяч человек.

Повторной ревакцинацией на сегодняшний день охвачено 55% подлежащих (320 тысяч человек).