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В Минздраве рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации

22.07.2022, 16:31 28116
В Минздраве рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации
НУР-СУЛТАН. 22 июля - Представители Министерства здравоохранения РК в ходе брифинга в СЦК рассказали, будет ли введен локдаун из-за ухудшения эпидситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода того или иного региона в "красную" зону согласно матрице (эпидемиологической ситуации с коронавирусом. - Прим. ред.). Сегодня только один регион - Нур-Султан находится в "желтой" зоне. И в период, когда регион находится в "желтой" зоне, введение каких-то жестких мер с нагрузкой на бизнес не предусмотрено. Но в случае перехода региона в "красную" зону, возможно, будет вводиться и система Ashyq. Ограничительные мероприятия предполагается вводить в два этапа. Сейчас эти мероприятия находятся на стадии обсуждения с НПП "Атамекен". Решение будет приниматься по результатам рассмотрения на межведомственной комиссии", - сказала руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Минздрава РК Роза Кожапова.

 
Напомним, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 326 190 случаев заболевания. 20 июля в Казахстане зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 
 

Из 1176 пациентов, которые сегодня находятся в стационаре, 33,7% детей, а остальные это взрослое население (66,3%)", - сообщила заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК Куляим Биржанова.

 
По ее словам, наибольший процент (19,2%) - это молодежь от 19 до 29 лет. Представитель Минздрава призвала соблюдать масочный и санитарно-эпидемиологический режим.
 
Главный внештатный инфекционист управления общественного здравоохранения столицы Сауле Атыгаева рассказала, в каких случаях больных коронавирусной инфекцией госпитализируют. 
 

Существуют четкие показания к госпитализации пациентов при коронавирусной инфекции. Это клинические и эпидемиологические показания. Клинические - неэффективность амбулаторной терапии в течение трех дней на дому, если на фоне амбулаторного лечения или самолечения наступает ухудшение состояние пациента, то этот пациент должен быть госпитализирован. Или же если заболевание протекает тяжело у пациентов из групп риска", - сказала Сауле Атыгаева. 

 
Он уточнила, что к группам риска относятся пожилые люди, лица с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь печени и почек, а также пациенты с ожирением), беременные, раннего послеродового периода и дети. 
 
Кроме того, вне зависимости от степени тяжести госпитализируются лица, у которых нет возможности соблюдать эпидемиологический режим по месту проживания (в доме престарелых, доме ребенка, интернатах, воинских частях).
 

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусом

23.07.2022, 08:47 2236
В Казахстане за сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 328 844 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 797, 
 
в городе Алматы - 804, 
 
в городе Шымкенте - 115, 
 
в Акмолинской области - 70, 
 
в Актюбинской области - 36, 
 
в Алматинской области - 74,
 
Жетысуской области - 126,
 
в Атырауской области - 46, 
 
в ВКО - 17, 
 
в Абайской области - 30,
 
в Жамбылской области - 78, 
 
в ЗКО - 48, 
 
в Карагандинской области - 212, 
 
в Улытауской области - 3,
 
в Костанайской области - 36, 
 
в Кызылординской области - 52, 
 
в Мангистауской области - 33, 
 
в Павлодарской области - 35, 
 
в СКО - 20, 
 
в Туркестанской области - 22. 
 
За 21 июля зарегистрировано 15 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

В Казахстане за сутки 399 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 299 032. 
 
На 23 июля лечение от КВИ продолжают получать 16 295 человек (16 147 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится 1280 пациентов, на амбулаторном уровне - 15 015 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
На 22 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 544 079 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 325 823 человека. Ревакцинировано - 4 961 965 человек.
 

Минздрав РК ведет переговоры по приобретению дополнительного объема вакцины Pfizer

22.07.2022, 16:19 28601
Минздрав РК ведет переговоры по приобретению дополнительного объема вакцины Pfizer
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Министерство здравоохранения РК проводит переговоры по приобретению дополнительного объема вакцины Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день мы ведем активные переговоры по приобретению дополнительного объема Pfizer. Сейчас речь идет о дополнительном объеме в пределах около 300 тысяч доз. Но надо иметь в виду, что вакцина будет приобретена для целевых групп населения", - отметил директор департамента лекарственной политики МЗ РК Бауыржан Джусипов.

 
Он сообщил, что в наличии имеется отечественная вакцина QazVac и в случае необходимости будет закуплен дополнительный объем отечественной вакцины.
 
Главный эксперт управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Министерства здравоохранения Айдана Ергасен сообщила, что на сегодняшний день во всех медогранизациях имеется вакцина Pfizer для получения второй дозы. В настоящее время всего в РК имеется более 75 тысяч доз.
 
По ее словам, закуп вакцины "Спутник V" пока не планируется.
 
По данным Минздрава, в настоящее время в Казахстане для вакцинации населения доступны 3 вида вакцин - QazVac, Sinopharm, Pfizer, для повторной вакцинации и ревакцинации - QazVac и Sinopharm. В прививочных пунктах в остатке имеется 1,6 млн доз вакцины.
 
На сегодня вакцинацией против КВИ охвачено более 80% подлежащего взрослого населения, или более 56% от всего населения страны.
 
І-м компонентом привито 10,7 млн, ІІ-м компонентом - 10,4 млн человек, в сутки прививаются более 5 тысяч человек. 
 
Охват первичной ревакцинацией против КВИ по республике составил более 68,3% от подлежащего населения, охвачено 4,9 млн человек, в сутки прививаются более 10 тысяч человек. 
 
Повторной ревакцинацией на сегодняшний день охвачено 55% подлежащих (320 тысяч человек).
 

В Казахстане зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусом

22.07.2022, 08:44 31661
В Казахстане зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 326 190 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 796, 
 
в городе Алматы - 722, 
 
в городе Шымкенте - 105, 
 
в Акмолинской области - 62, 
 
в Актюбинской области - 25, 
 
в Алматинской области - 90,
 
Жетысуской области - 109,
 
в Атырауской области - 47, 
 
в ВКО - 9, 
 
в Абайской области - 31,
 
в Жамбылской области - 82, 
 
в ЗКО - 31, 
 
в Карагандинской области - 165, 
 
в Улытауской области - 20,
 
в Костанайской области - 37, 
 
в Кызылординской области - 40, 
 
в Мангистауской области - 32, 
 
в Павлодарской области - 26, 
 
в СКО - 25, 
 
в Туркестанской области - 26. 
 
20 июля в Казахстане зарегистрировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
 
В Казахстане за сутки 872 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 298 633 человека.
 
В "желтой" зоне находится город Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой".
 
На 22 июля лечение от КВИ продолжают получать 14 026 человек (13 893 КВИ+ и 133 КВИ-), из них в стационарах находятся 1206 пациентов, на амбулаторном уровне - 12 820 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
В Казахстане на 22 июля I компонентом провакцинировано 9 542 843 человека, II компонентом 9 324 915 человек, ревакцинировано 4 951 516 человек.
 

В Нур-Султане вводят ограничения из-за перехода в "желтую" зону по КВИ

21.07.2022, 19:00 34951
В Нур-Султане вводят ограничения из-за перехода в "желтую" зону по КВИ
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Главный санврач столицы подписала постановление о введении ограничительных мероприятий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жителям и гостям города рекомендуют носить маски при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.
 
Проведение совещаний с числом участников свыше 10 человек переводят в дистанционный формат.
 
На дистанционный формат работы переведут беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19 (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате).
 
Также санврач поручила активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения города.
 
Постановление вступает в силу с 23 июля.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 

Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу

21.07.2022, 09:24 37946
Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу. За прошедшие сутки в столице выявлено 642 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, в Казахстане за сутки зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 323 710 случаев.
 
Новые случаи КВИ+ выявлены
 
в городе Нур-Султане - 642, 
 
в городе Алматы - 650, 
 
в городе Шымкенте - 145, 
 
в Акмолинской области - 38, 
 
в Актюбинской области - 30, 
 
в Алматинской области - 82,
 
Жетысуской области - 78,
 
в Атырауской области - 44, 
 
в ВКО - 22, 
 
в Абайской области - 15,
 
в Жамбылской области - 86, 
 
в ЗКО - 39, 
 
в Карагандинской области - 188, 
 
в Улытауской области - 24,
 
в Костанайской области - 29, 
 
в Кызылординской области - 69, 
 
в Мангистауской области - 19, 
 
в Павлодарской области - 19, 
 
в СКО - 16, 
 
в Туркестанской области - 22.
 
За 19 июля выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
 
На 21 июля лечение от КВИ продолжают получать 12 410 человек (12 285 КВИ+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находятся 1099 пациентов, на амбулаторном уровне - 11 311 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 23 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 
В Казахстане на 21 июля I компонентом провакцинировано 9 541 643 человека, II компонентом - 9 323 786 человек. Ревакцинировано 4 940 729 человек.
 

Нур-Султан приближается к "желтой" зоне

20.07.2022, 15:07 42246
Нур-Султан приближается к "желтой" зоне
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - По новой матрице эпидемиологической ситуации Нур-Султан приближается к "желтой" зоне, заявила сегодня в ходе брифинга главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Эпидемиологическая ситуация в городе ухудшилась и остается напряженной. Если с 22 июня по 5 июля, за две недели, зарегистрировано 414 случаев, то за последние две недели, с 6 по 19 июля, уже зарегистрировано 3970 случаев КВИ", - сказала Бейсенова.

 
По ее словам, уровень заболеваемости увеличился в 9,5 раза. За сутки выявляется более 580 случаев заболевания.
 
Она призвала граждан без крайней надобности не посещать места массового скопления людей.
 

Призываю всех без крайней надобности не посещать места массового скопления людей. Сами видите, что вирус не отступает, заболеваемость вновь растет. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете", - сказала Сархат Бейсенова в ходе онлайн-брифинга.

 
Она сообщала, что при переходе в "желтую" зону будут приняты меры, направленные на локализацию источника инфекции.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрировано 1959 случаев заболевания коронавирусом. 
 
Вчера МВК по нераспространению COVID-19 пересмотрела ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 1959 случаев заболевания коронавирусом

20.07.2022, 08:54 44351
В Казахстане за сутки зарегистрировано 1959 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 321 453 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 586, 
 
в городе Алматы - 597, 
 
в городе Шымкенте - 105, 
 
в Акмолинской области - 26, 
 
в Актюбинской области - 21, 
 
в Алматинской области - 67,
 
Жетысуской области - 64,
 
в Атырауской области - 36, 
 
в ВКО - 19, 
 
в Абайской области - 27,
 
в Жамбылской области - 57, 
 
в ЗКО - 34, 
 
в Карагандинской области - 160, 
 
в Улытауской области - 26,
 
в Костанайской области - 22, 
 
в Кызылординской области - 44, 
 
в Мангистауской области - 21, 
 
в Павлодарской области - 15, 
 
в СКО - 16, 
 
в Туркестанской области - 16.
 
По данным Минздрава, за 18 июля выявлено 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
В Казахстане за сутки 726 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 296 923 человека. 
 
На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 10 983 человека (10 866 КВИ+ и 117 КВИ-), из них в стационарах находятся 977 пациентов, на амбулаторном уровне - 10 006 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 3 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 20 июля I компонентом провакцинировано 9 540 374 человека, II компонентом - 9 322 766 человек. Ревакцинировано 4 929 963 человека.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрели ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации.
 

В Казахстане пересмотрели ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации

19.07.2022, 18:06 46916
В Казахстане пересмотрели ограничительные меры в связи с ухудшением эпидситуации
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Уровень эпидемиологической ситуации в Казахстане будут учитывать по показателю госпитализированных с вирусом COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом говорилось сегодня на заседании МВК по нераспространению COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, сообщает primeminister.kz.
 
По словам Тугжанова, мониторинг, проведенный в 8 поликлиниках Нур-Султана, показал, что в 12% из них (частные медицинские организации) не организована работа фильтр-кабинетов, не ведется дистанционный мониторинг пациентов с COVID-19, не соблюдаются дезинфекционный, масочный режимы, социальная дистанция. 
 
Вице-премьер поручил столичному акимату принять соответствующие меры в отношении медицинских организаций, не соблюдающих алгоритм ведения больных вирусом COVID-19. Также аналогичные проверки поручено провести во всех регионах.
 
На совещании была актуализирована текущая матрица оценки эпидемиологической ситуации с заменой показателя заболеваемости на показатель занятости коек на 100 тысяч населения с разделением на 3 зоны: "зеленая", "желтая" и "красная".
 
Также пересмотрены подходы к ограничительным мерам, вводимым при ухудшении эпидобстановки. 
 
Так, при нахождении региона в "зеленой" зоне, но при повышении числа R рекомендуется ношение масок в закрытых учреждениях и общественном транспорте.
 
При переходе региона в "желтую" зону предусмотрены:
 
  • перевод контактных лиц на дистанционную форму работы;
  • перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 при контакте с больным COVID-19 на дистанционную форму работы;
  • исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах);
  • соблюдение санитарно-дезинфекционного режима на объектах, ежедневное проведение влажной уборки и проветривание помещений на объектах.
 
Рекомендуется использовать маски: 
 
  • в местах массового скопления людей (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, ТРЦ, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки, спортивные мероприятия со зрителями);
  • в организованных коллективах;
  • во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, ж/д, международные автобусные перевозки). 
 
Меры, предусмотренные при переходе в "красную" зону, будут обсуждаться дополнительно с НПП "Атамекен" и заинтересованными госорганами. 
 
В завершение заседания Тугжанов поручил государственным органам и акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения, а также проводить широкую разъяснительную работу среди населения.
 

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