В Минздраве рассказали о применении "Фавипиравира" при лечении COVID-19

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК рассказали о применении препарата "Фавипиравир" в лечении коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В комитете напомнили, что "Фавипиравир" включен в клинический протокол ещё 29 июня 2020 года и применяется исключительно на стационарном уровне.

По данному препарату проводятся многочисленные клинические исследования при COVID-19 в различных странах мира, в частности в США и ряде европейских стран.

В некоторых странах полученные уже результаты исследований послужили основанием для регистрации "Фавипиравира" (как средства) для лечения COVID-19 (Россия, Турция, Индия). "Фавипиравир" был создан в Японии и с 2014 года официально применялся как противогриппозное средство, поэтому безопасность этого препарата подтверждена", - пояснили в ведомстве.

Вместе с тем в настоящее время казахстанский клинический протокол в соответствии с лучшими международными данными делает акцент на симптоматической и патогенетической терапии, активное применение которой рекомендовано последней редакцией протокола на амбулаторном уровне, где предусмотрено назначение "Парацетамола", "Ибупрофена", а также антикоагулянтов ("Ривароксобан", "Апиксабан", "Дабигатран").

Ранее для лечения коронавируса применялись такие препараты, как "Лопинавир" / "Ритонавир" и "Гидроксихлорохин", однако результаты клинических исследований не подтвердили их эффективность, о чем заявила Всемирная организация здравоохранения. На основании этих научных данных "Лопинавир" / "Ритонавир" и "Гидроксихлорохин" были также исключены и из Казахстанского клинического протокола, решением Объединённой комиссии по качеству МЗ РК от 15 июля 2020 года.

В ведомстве подчеркнули, что распространяемая информация в социальных сетях о том, что МЗРК опубликовало 11 протокол лечения против COVID-19 не соответствует действительности.

В настоящее время 11-й редакции клинического протокола не существует, и последней является 10-я редакция, в которую включены противовирусные препараты "Фавипиравир" и "Ремдесивир", - добавили в комитете.

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