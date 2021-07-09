В Минздраве рассказали, сколько человек заболели КВИ после вакцинации

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала, сколько человек заболели КВИ в Казахстане после вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Айжан Есмагамбетовой, на сегодня заболевших после получения вакцины 2212 случаев. Из них после первого компонента - 1308, после второго компонента - 904.

Она добавила, что в разрезе вакцин: после "Спутник V" заразились КВИ 2024 человека (1190 - после первого компонента и 834 - после второго), QazVac - 40 человек (21 - после первого компонента и 19 - после второго). Hayat-Vax 140 - 89 и 51, Coronavac - шесть человек после первой дозы.

На сегодня привитых около 4 миллионов человек. В сравнении, число заболевших от числа привитых составляет 0,05%", - подчеркнула Есмагамбетова.

Напомним , по данным Минюста, в Казахстане имеются все правовые основания для обязательности вакцинации против КВИ для лиц, не имеющих медицинских противопоказаний.

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