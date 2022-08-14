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В Минздраве РК обсуждают вопрос о вакцинировании детей с семи лет

12.08.2022, 16:12 6681
В Минздраве РК обсуждают вопрос о вакцинировании детей с семи лет
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Вопрос о вакцинации детей с семи лет в Казахстане в настоящее время рассматривается Министерством здравоохранения, сообщила на брифинге в СЦК заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО "Медицинский университет Астана", главный внештатный детский инфекционист Минздрава Казахстана Динагуль Баешева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, ведомство внимательно следит за практиками, применяющимися в разных странах мира, и внимательно их изучает. 
 

Наш консультативный комитет рассматривает эти вопросы. Все нововведения всегда опираются на доказательную базу, на международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. Сегодня мы все документы изучаем, и этот вопрос нами тоже рассматривается", - заявила Баешева. 

 
Сегодня в Казахстане разрешено вакцинировать детей с 12 лет вакциной Pfizer.
 

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В РК за сутки зарегистрировали 1452 случая КВИ

13.08.2022, 09:44 3186
В РК за сутки зарегистрировали 1452 случая КВИ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 375 729 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1452 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султане - 302, 
  • в городе Алматы - 156, 
  • в городе Шымкенте - 16, 
  • в Акмолинской области - 99, 
  • в Актюбинской области - 34, 
  • в Алматинской области - 23,
  • в Жетысуской области - 38,
  • в Атырауской области - 36, 
  • в ВКО - 41, 
  • в Абайской области - 21,
  • в Жамбылской области - 27, 
  • в ЗКО - 111, 
  • в Карагандинской области - 193, 
  • в Улытауской области - 12,
  • в Костанайской области - 87, 
  • в Кызылординской области - 30, 
  • в Мангистауской области - 43, 
  • в Павлодарской области - 110, 
  • в СКО - 68, 
  • в Туркестанской области - 5. 
 
В Казахстане 2133 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 338 589 человека. 
 
На 12 августа в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 570 700 человек, вторым компонентом - 9 349 841 человек. 
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 13 августа все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне. 
 

Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу

12.08.2022, 08:49 8621
Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу. За сутки в столице зарегистрировано 375 случаев заболевания COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), из них: 
 
в городе Нур-Султане - 375, 
 
в городе Алматы - 191, 
 
в городе Шымкенте - 13, 
 
в Акмолинской области - 128, 
 
в Актюбинской области - 57, 
 
в Алматинской области - 13,
 
в Жетысуской области - 32,
 
в Атырауской области - 38, 
 
в ВКО - 44, 
 
в Абайской области - 28,
 
в Жамбылской области - 33, 
 
в ЗКО - 105, 
 
в Карагандинской области - 196, 
 
в Улытауской области - 14,
 
в Костанайской области - 104, 
 
в Кызылординской области - 34, 
 
в Мангистауской области - 43, 
 
в Павлодарской области - 113, 
 
в СКО - 68, 
 
в Туркестанской области - 14.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 374 277 случаев заболевания.
 
Все регионы находятся в "зеленой" зоне.
 
В Казахстане за сутки 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 336 456 человек.
 
На 11 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 569 244 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 348 420 человек.
 
По данным Минздрава, за 10 августа зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-)
 
На 12 августа лечение от КВИ продолжает получать 24 461 человек (24 148 КВИ+ и 313 КВИ-), из них в стационарах находятся 1240 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 221 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 

Ученые обнаружили в России новый штамм коронавируса - дельтакрон

11.08.2022, 12:24 12586
МОСКВА. 11 АВГУСТА - При исследованиях в Петербурге был выявлен новый вариант коронавируса, который пока не был замечен в других странах, - гибрид омикрона и дельты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов омикрон и дельта. Опасность "российского дельтакрона" еще предстоит изучить, сообщает РБК
 
Штамм коронавируса дельта был впервые описан в Индии в конце 2020 года и некоторое время был доминирующим в большинстве стран мира. Однако в 2021 году его начал быстро вытеснять более заразный штамм омикрон, впервые выявленный в Южной Африке. В итоге именно этот штамм, более заразный и вызывающий в большинстве случаев менее тяжелое течение болезни, стал доминирующим. В июне Роспотребнадзор сообщал, что на омикрон приходится почти 98,3% всех выявляемых в стране случаев COVID-19. 
 
Как рассказал Прусс, вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов омикрона и дельты, - это большая редкость, поскольку штамм дельта практически исчез. 
 

Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус", - рассказал ученый. 

 
Ни в одной другой стране мира этот вид коронавируса пока не был выявлен, отмечает Прусс, поэтому, вероятнее всего, его родина - Россия. Тем не менее распространенность штамма пока невелика, по крайней мере в Петербурге, где проводил исследования Институт гриппа. 
 

Опасен ли недавно открытый "русский дельтакрон", еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной дельты есть способность поражать легкие, которая ослабла у омикрона, но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов. Тут и более активное прочтение геномов нужно, и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы, и даже случайное тестирование на ковид. Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля", - констатирует Прусс. 

 
Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК также отметил, что пока что говорить о свойствах новой химеры, или дельтакрона, рано. 
 

Новые варианты должны быть предметом тщательного изучения специалистов. Данные сведения о химере SARS CoV-2 получены на весьма ограниченной выборке, о свойствах рекомбинантов пока судить рано", - подчеркивает он. 

 
По словам Аграновского, возникновение таких гибридов вполне возможно при высокой доле зараженного населения. 
 

Вирус меняется за счет двух механизмов: внесения мутаций и рекомбинаций (перетасовки кусков РНК генома). Чем больше актов репликации (попросту, чем больше зараженных людей в популяции), тем выше шанс возникновения новых вариантов, которые могут получить преимущество и закрепиться", - объясняет он.

 

В Казахстане за сутки выявлено более 1600 новых случаев заболевания коронавирусом

11.08.2022, 08:36 14806
В Казахстане за сутки выявлено более 1600 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 372 634 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 370, 
 
в городе Алматы - 185, 
 
в городе Шымкенте - 16, 
 
в Акмолинской области - 109, 
 
в Актюбинской области - 82, 
 
в Алматинской области - 16,
 
в Жетысуской области - 53,
 
в Атырауской области - 48, 
 
в ВКО - 29, 
 
в Абайской области - 26,
 
в Жамбылской области - 33, 
 
в ЗКО - 118, 
 
в Карагандинской области - 191, 
 
в Улытауской области - 37,
 
в Костанайской области - 89, 
 
в Кызылординской области - 22, 
 
в Мангистауской области - 34, 
 
в Павлодарской области - 105, 
 
в СКО - 78, 
 
в Туркестанской области - 10. 
 
По данным Минздрава, за 9 августа зарегистрировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
 
На 11 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 026 человек (24 692 КВИ+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находятся 1242 пациента, на амбулаторном уровне - 24 692 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 38 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.
 
На 10 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 567 735 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 347 128 человек.
 
В Казахстане за сутки 2458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 334 270 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 1650 случаев заболевания коронавирусом

10.08.2022, 08:55 20366
В Казахстане за сутки зарегистрировано 1650 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 370 983 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 427, 
 
в городе Алматы - 183, 
 
в городе Шымкенте - 28, 
 
в Акмолинской области - 81, 
 
в Актюбинской области - 78, 
 
в Алматинской области - 30,
 
в Жетысуской области - 37,
 
в Атырауской области - 48, 
 
в ВКО - 52, 
 
в Абайской области - 34,
 
в Жамбылской области - 31, 
 
в ЗКО - 68, 
 
в Карагандинской области - 200, 
 
в Улытауской области - 29,
 
в Костанайской области - 97, 
 
в Кызылординской области - 45, 
 
в Мангистауской области - 31, 
 
в Павлодарской области - 88, 
 
в СКО - 49, 
 
в Туркестанской области - 14.
 
На 10 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 827 человек (25 499 КВИ+ и 328 КВИ-), из них в стационарах находятся 1333 пациента, на амбулаторном уровне - 24 494 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
В Казахстане за сутки 2389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровели 1 331 812 человек.
 
На 9 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 566 309 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 345 383 человека. Ревакцинировано 5 197 149 человек.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
 
По данным Минздрава, за 8 августа выявлено 30 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
8 августа 1 человек скончался от КВИ+.
 

В управлении общественного здоровья Алматы рассказали об эпидситуации в городе

09.08.2022, 14:33 24061
В управлении общественного здоровья Алматы рассказали об эпидситуации в городе
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - Представитель управления общественного здравоохранения города Алматы Гульжайнат Тлеген рассказала о ситуации с коронавирусом на брифинге региональной службы коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За 8 августа в Алматы зарегистрировано 200 случаев коронавирусной инфекции, из них 193 случая с симптомами. В стационарах города на сегодняшний день проходят лечение 123 пациента, всего развернуто 500 коек. Под наблюдением врачей находятся 1662 пациента", - сообщила представитель управления общественного здравоохранения. 

 
Главной мерой профилактики, по словам Гульжайнат Тлеген, остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Она напомнила, что массовая вакцинация населения стартовала в Алматы 2 апреля прошлого года. На сегодняшний день функционируют 88 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 99 прививочных бригад в количестве 315 человек. 
 

Всего на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом препарата 1 241 540 человек, вторым компонентом - 1 207 511 горожан. Привиты вакциной Pfizer (Comirnaty) 119 065 человек, в том числе 4684 беременные женщины, 15 896 кормящих и 55 045 подростков. После стартовавшей 22 ноября 2021 года ревакцинации повторную прививку получили 606 513 человек", - продолжила спикер УОЗ. 

 
Отвечая на вопросы журналистов, представитель УОЗ города Алматы Гульжайнат Тлеген сообщила о том, что в мегаполисе все вакцины в достаточном количестве. К примеру, вакцины "Синофарм" VeroCell 52 658 тысяч, Qaz Vaс - порядка 2 тысяч и Pfizer (Comirnaty) около двух тысяч доз. 
 
В сентябре и октябре в Алматы ожидается поступление Qaz Vaс 28 200 доз и Pfizer (Comirnaty) 26 910 доз. Последний препарат предназначен, в частности, для подростков, беременных и кормящих женщин. 
 
Также она напомнила, зачем нужна третья вакцина, то есть ревакцинация. 
 

Человек, который получает вакцину, он ограждает себя от рисков и переносит заболевания в легкой форме. Исследования давно доказали, что защита от коронавирусной инфекции начинает снижаться со временем после получения первых доз вакцин, особенно в связи с преобладанием разных штаммов. Мы пережили несколько волн, новые штаммы. Видим, что каждая волна ослабевает, вирус мутирует. И люди, которые вакцинированы, они более стойки к заболеванию, а ослабевание иммунитета начинается через 6-12 месяцев после вакцинации. Для того чтобы усилить поствакцинальный иммунный ответ, нужна ревакцинация", - объяснила представитель УОЗ. 

 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 1128 новых случаев коронавируса

09.08.2022, 08:36 25731
В Казахстане за сутки зарегистрировано 1128 новых случаев коронавируса
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 369 333 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 335, 
 
в городе Алматы - 200, 
 
в городе Шымкенте - 9, 
 
в Акмолинской области - 65, 
 
в Актюбинской области - 13, 
 
в Алматинской области - 17,
 
в Жетысуской области - 40,
 
в Атырауской области - 7, 
 
в ВКО - 17, 
 
в Абайской области - 27,
 
в Жамбылской области - 23, 
 
в ЗКО - 34, 
 
в Карагандинской области - 197, 
 
в Улытауской области - 17,
 
в Костанайской области - 8, 
 
в Кызылординской области - 13, 
 
в Мангистауской области - 8, 
 
в Павлодарской области - 80, 
 
в СКО - 11, 
 
в Туркестанской области - 7. 
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.
 
На 8 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 564 853 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 343 827 человек. Ревакцинировано 5 168 456 человек.
 
В Казахстане за сутки 1691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 329 423 человека.
 
За 7 августа зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
7 августа 2 человека скончались от КВИ+.
 
На 9 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 548 человек (26 239 КВИ+ и 309 КВИ-), из них в стационарах находится - 1456 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 092 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 

Число заболевших коронавирусом в Казахстане снизилось

08.08.2022, 08:21 29041
Число заболевших коронавирусом в Казахстане снизилось
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 368 205 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 301, 
 
в городе Алматы - 202, 
 
в городе Шымкенте - 12, 
 
в Акмолинской области - 89, 
 
в Актюбинской области - 28, 
 
в Алматинской области - 12,
 
в Жетысуской области - 24,
 
в Атырауской области - 26, 
 
в ВКО - 10, 
 
в Абайской области - 22,
 
в Жамбылской области - 40, 
 
в ЗКО - 49, 
 
в Карагандинской области - 327, 
 
в Улытауской области - 2,
 
в Костанайской области - 63, 
 
в Кызылординской области - 25, 
 
в Мангистауской области - 16, 
 
в Павлодарской области - 83, 
 
в СКО - 26, 
 
в Туркестанской области - 16.
 
В Казахстане за сутки 2061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 327 732 человека. 
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан.
 
На 8 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 116 человек (26 804 КВИ+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находится 1466 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 650 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
По данным Минздрава, 6 августа зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
1 человек скончался от КВИ+.
 
В Казахстане по состоянию на 8 августа I компонентом провакцинировано 10 800 688 человек, II компонентом - 10 534 343 человека. Ревакцинирован 5 154 381 человек.
 

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