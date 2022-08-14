В Минздраве РК обсуждают вопрос о вакцинировании детей с семи лет

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НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Вопрос о вакцинации детей с семи лет в Казахстане в настоящее время рассматривается Министерством здравоохранения, сообщила на брифинге в СЦК заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО "Медицинский университет Астана", главный внештатный детский инфекционист Минздрава Казахстана Динагуль Баешева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По ее словам, ведомство внимательно следит за практиками, применяющимися в разных странах мира, и внимательно их изучает.
Наш консультативный комитет рассматривает эти вопросы. Все нововведения всегда опираются на доказательную базу, на международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. Сегодня мы все документы изучаем, и этот вопрос нами тоже рассматривается", - заявила Баешева.
Сегодня в Казахстане разрешено вакцинировать детей с 12 лет вакциной Pfizer.