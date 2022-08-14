В Минздраве РК обсуждают вопрос о вакцинировании детей с семи лет

МОСКВА. 11 АВГУСТА - При исследованиях в Петербурге был выявлен новый вариант коронавируса, который пока не был замечен в других странах, - гибрид омикрона и дельты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов омикрон и дельта. Опасность "российского дельтакрона" еще предстоит изучить, сообщает РБК

Штамм коронавируса дельта был впервые описан в Индии в конце 2020 года и некоторое время был доминирующим в большинстве стран мира. Однако в 2021 году его начал быстро вытеснять более заразный штамм омикрон, впервые выявленный в Южной Африке. В итоге именно этот штамм, более заразный и вызывающий в большинстве случаев менее тяжелое течение болезни, стал доминирующим. В июне Роспотребнадзор сообщал, что на омикрон приходится почти 98,3% всех выявляемых в стране случаев COVID-19.

Как рассказал Прусс, вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов омикрона и дельты, - это большая редкость, поскольку штамм дельта практически исчез.

Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус", - рассказал ученый.

Ни в одной другой стране мира этот вид коронавируса пока не был выявлен, отмечает Прусс, поэтому, вероятнее всего, его родина - Россия. Тем не менее распространенность штамма пока невелика, по крайней мере в Петербурге, где проводил исследования Институт гриппа.

Опасен ли недавно открытый "русский дельтакрон", еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной дельты есть способность поражать легкие, которая ослабла у омикрона, но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов. Тут и более активное прочтение геномов нужно, и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы, и даже случайное тестирование на ковид. Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля", - констатирует Прусс.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК также отметил, что пока что говорить о свойствах новой химеры, или дельтакрона, рано.

Новые варианты должны быть предметом тщательного изучения специалистов. Данные сведения о химере SARS CoV-2 получены на весьма ограниченной выборке, о свойствах рекомбинантов пока судить рано", - подчеркивает он.

По словам Аграновского, возникновение таких гибридов вполне возможно при высокой доле зараженного населения.

Вирус меняется за счет двух механизмов: внесения мутаций и рекомбинаций (перетасовки кусков РНК генома). Чем больше актов репликации (попросту, чем больше зараженных людей в популяции), тем выше шанс возникновения новых вариантов, которые могут получить преимущество и закрепиться", - объясняет он.