В Минздраве сообщили о технической ошибке при подсчете количества заразившихся коронавирусом

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения РК сообщили о технической ошибке при подсчете количества заразившихся коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

14 апреля 2020 года в 10.25 утра сообщалось о трех новых случаях заболевания в Туркестанской области. Коронавирусная инфекция была обнаружена у жителей Жетысайского района сельского округа Ш. Дильдабекова 1970 года рождения, села Достык, 1971 года рождения, населенного пункта Оркенди сельского округа Ынтымак, 1994 года рождения. В этот же день в 18.30 сообщалось еще о пяти случаях заболевания в данном регионе", - сообщили в ведомстве.

В связи с технической ошибкой произошло дублирование данных, в результате которого утренние случаи были повторно включены в вечерние.

В этой связи просим считать общее число заболевших 14 апреля в Туркестанской области 5, общее число подтвержденных диагнозов КВИ по Туркестанской области - 49, а общее число по Казахстану - 1199", - резюмировали в Минздраве.





Напомним, ранее сообщалось, что количество заболевших COVID-19 в Казахстане достигло 1202

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