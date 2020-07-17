В Минздраве затруднились с ответом на вопрос о количестве заразившихся КВИ медиков, получивших компенсации

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения Казахстана затруднились с ответом на вопрос о количестве заразившихся COVID-19 медиков, получивших компенсации, передает Kazakhstan Today.

Есть соответствующий механизм совместного приказа Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства здравоохранения, где прописаны процедуры. Имеются региональные комиссии, которые рассматривают каждый случай, определяют причину заболевания и смерти конкретного случая. Со всех сторон рассматривают этот вопрос. После этого данную информацию протоколом направляют в Министерство здравоохранения. На сегодняшний день Минздрав ведет соответствующую работу по сверке этих данных, по сбору данных с регионов. Все эти данные будут направляться в Минтруда и соцзащиты для того, чтобы они организовали соответствующие выплаты из ГФСС", - сказал на брифинге СЦК глава Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Тимур Султангазиев.

Журналисты задали уточняющий вопрос: "Сколько медработников, заразившихся коронавирусом, получили обещанную компенсацию?"

Отвечая на вопрос, глава комитета Минздрава отметил, что работа ведется, но конкретные цифры не назвал.

На сегодняшний день работа ведется по выплате компенсации. Работают региональные комиссии при акиматах, при местных исполнительных органах, где они определяют... причины появления заболевания и причины смертности и появления его непосредственно на рабочем месте, то есть что человек заболел и скончался во время исполнения своих должностных обязанностей. И с учетом этого данные протоколы направляются на уровень министерства, где формируются соответствующие списки, и они будут направляться в Минтруда и соцзащиты", - сказал Султангазиев.

- То есть с марта у вас нет никаких данных? - спросила журналист.

- Сейчас мы ведем сверки данных, для того чтобы понимать точное количество. Эти данные будут направлены в Минтруда, - ответил он.

- Означает ли это, что с марта никто еще из врачей не получил компенсацию из тех, у кого было доказано, что они действительно заразились на работе? - уточнила представитель СМИ.

- Данная работа на сегодняшний день проводится. Дополнительно вам сообщим.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства