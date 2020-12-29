В Минздраве заявили о готовности поставлять вакцину Pfizer в Казахстан

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Казахстан Марат Шоранов сообщил о готовности поставлять вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории республики, передает Kazakhstan Today.
В ходе брифинга в СЦК Марат Шоранов сообщил, что Казахстан подписал соглашение о неразглашении с компанией Pfizer, а также о готовности заниматься поставками данных вакцин на территорию Казахстана путем выдачи специальных разрешительных документов.
Все будет зависеть от производственных мощностей и способности данной компании поставлять данный препарат на территорию республики", - уточнил спикер.
Вице-министр подчеркнул, что, помимо жестких требований к транспортировке и хранению (до -70 градусов), она в два раза дороже, чем российская вакцина. Стоимость "Спутник V" составляет порядка $20. Ожидается, что массовая вакцинация российской вакциной начнется в Казахстане в феврале 2021 года.
Кроме того, стало известно, что 30 декабря состоятся переговоры с компанией Pfizer по ускорению возможности поставки вакцин.
Напомним, в США было зарегистрировано несколько случаев возникновения аллергической реакции на вакцину, разработанную совместно компаниями Pfizer и BioNTech. Кроме того, медсестра из США потеряла сознание во время интервью после получения вакцины Pfizer.
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