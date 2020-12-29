В Минздраве заявили о готовности поставлять вакцину Pfizer в Казахстан

Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения Казахстан Марат Шоранов сообщил о готовности поставлять вакцину от коронавируса компании Pfizer на территории республики, передает Kazakhstan Today.

В ходе брифинга в СЦК Марат Шоранов сообщил, что Казахстан подписал соглашение о неразглашении с компанией Pfizer, а также о готовности заниматься поставками данных вакцин на территорию Казахстана путем выдачи специальных разрешительных документов.

Все будет зависеть от производственных мощностей и способности данной компании поставлять данный препарат на территорию республики", - уточнил спикер.

Вице-министр подчеркнул, что, помимо жестких требований к транспортировке и хранению (до -70 градусов), она в два раза дороже, чем российская вакцина. Стоимость "Спутник V" составляет порядка $20. Ожидается, что массовая вакцинация российской вакциной начнется в Казахстане в феврале 2021 года.

Кроме того, стало известно, что 30 декабря состоятся переговоры с компанией Pfizer по ускорению возможности поставки вакцин.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства