Система Orphus

В мире зарегистрирована рекордная заболеваемость COVID-19 за сутки

14.09.2020, 08:55 9829
В мире зарегистрирована рекордная заболеваемость COVID-19 за сутки
Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном показателе заболевания коронавирусом с начала пандемии - почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, передает Kazakhstan Today.
 
В мире за последние сутки выявлены 307 930 случаев заражения. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших, пишет РИА Новости.
 
ВОЗ указывает, что в общей сложности в мире подтверждено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.
 
Большая часть заражений, по данным ВОЗ, приходится на Северную и Южную Америки - там суммарно выявлено почти 14,7 миллиона заболевших, следом идет Юго-Восточная Азия с приблизительно 5,4 миллиона случаев COVID-19 и Европа, где заразились почти 4,8 миллиона жителей.
 
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
 
В Казахстане по состоянию на 23.59 13 сентября 2020 года выявлены 106 855 заболевших коронавирусом.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая