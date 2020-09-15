В мире зарегистрирована рекордная заболеваемость COVID-19 за сутки

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном показателе заболевания коронавирусом с начала пандемии - почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, передает Kazakhstan Today.

В мире за последние сутки выявлены 307 930 случаев заражения. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 6 сентября - 306 857 заболевших, пишет РИА Новости

ВОЗ указывает, что в общей сложности в мире подтверждено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.

Большая часть заражений, по данным ВОЗ, приходится на Северную и Южную Америки - там суммарно выявлено почти 14,7 миллиона заболевших, следом идет Юго-Восточная Азия с приблизительно 5,4 миллиона случаев COVID-19 и Европа, где заразились почти 4,8 миллиона жителей.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В Казахстане по состоянию на 23.59 13 сентября 2020 года выявлены 106 855 заболевших коронавирусом.

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