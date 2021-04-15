В МОН рассказали о ходе клинических исследований отечественной вакцины

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НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Мирас Дауленов на брифинге в СКК проинформировал, что в настоящее время завершается 1-я, 2-я фазы клинических исследований на 244 добровольцах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказал вице-министр образования и науки РК, 50% третьей фазы клинических исследований будет завершено 15 апреля на 3000 добровольцах.

Добровольцы, которые вакцинировались - они вакцинировались и самой вакциной, и плацебо то есть у нас применяется так называется слепое рандомизированное исследование. Сам доброволец не знает, получил ли он реальную вакцину или плацебо, и до момента расслепления мы не можем указывать данные о добровольцах и даже я, как заместитель министра, не знаю, кто конкретно получил вакцину или плацебо", - цитирует Дауленова Telegram-канал Coronavirus2020.kz

Спикер также проинформировал, что Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности работает над разработкой поливалентной вакцины.

Это значит, что мы исследуем эти штаммы (британский, южноафриканский) и в дальнейшем эти штаммы будут использованы при усовершенствовании нашей вакцины", - разъяснил он.

Вице-министр пояснил, что такие вакцины в основном поливалентные - это вакцины против гриппа, "потому что грипп постоянно мутирует и необходимо постоянно искать лучший результат для того, чтобы добиться наибольшей эффективности вакцины".

Кроме того, перед институтом поставлена задача по разработке вакцины против COVID-19 для животных.

Мы знаем, что животные также могут переносить данную болезнь и могут также являться сами переносчиками. Такая вакцина нужна. Другие виды вакцин также институтом разработаны.

И одна из этих вакцин- субъединичная рекомбинантная вакцина уже дошла до стадии клинических исследований. Вскоре после выдачи разрешения министерством здравоохранения данная работа будет начата", - добавил он.

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