В МОН рассказали о самочувствии добровольцев, испытавших на себе вакцину от КВИ

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Семь разработчиков казахстанской вакцины против COVID-19 добровольно испытали ее на себе для обеспечения безопасности при работе с вирусом, передает Kazakhstan Today.

Ученые чувствуют себя хорошо и продолжают работу", - отметила сегодня директор НИИПББ Кунсулу Закарья.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, результаты доклинических испытаний инактивированной вакцины направлены в Национальный центр экспертизы лекарственных средств для проведения экспертных работ, которые ориентировочно будут завершены к середине августа. После получения разрешения Министерства здравоохранения в сентябре ожидается начало первой фазы клинических испытаний на базе клиники Алматы на 44 добровольцах от 18 до 50 лет, у которых нет антител на COVID-19. После вакцинации они будут находиться под патронажем в течение 42 дней. Далее в середине октября планируется начать вторую фазу клинических испытаний, которая должна завершиться в декабре 2020 года.

При положительных результатах клинических испытаний кандидатных вакцин Казахстан будет производить вакцины на базе строящегося биофармацевтического завода при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности в поселке Отар Жамбылской области. Планируется, что завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту, в том числе вакцины против COVID-19, доклиническими испытаниями которых занимаются сейчас казахстанские ученые.

В МОН напомнили, что две кандидатные вакцины казахстанского научно-исследовательского института против коронавирусной инфекции включены в список ВОЗ и успешно проходят доклинические испытания. Вторая субъединичная вакцина против COVID-19, зарегистрированная 31 июля на сайте ВОЗ как кандидатная, разработана на основе поверхностных белков вируса.

Напомним , 26 июля 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.

4 августа заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов поручил определить подлежащие вакцинации от КВИ группы населения.

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