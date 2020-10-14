В Нацбанке прокомментировали вероятность передачи COVID-19 через наличные

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - Директор департамента наличного денежного обращения Национального банка РК Жомарт Кажмуратов прокомментировал вероятность передачи COVID-19 через наличные деньги, передает Kazakhstan Today.

Тема "срока жизни" COVID-19 на банкнотах имеет несколько версий. По одним данным, при комнатной температуре вирус живет на поверхностях до 28 дней, по другим - до 24 часов, по данным Европейского центрального банка, следы COVID-19 исчезают на банкнотах после нескольких часов. На наш взгляд, вопрос "жизнеспособности" на банкнотах вируса требует дальнейших исследований для определения более точных данных", - сказал Кажмуратов.

По его словам, Национальный банк, прежде чем выпустить банкноты в повторное обращение, держит деньги в банковской упаковке в хранилище не менее 14 дней.

Лишь после этого наши специалисты приступают к сортировке и подсчету денег. С учетом наличия различных версий по длительности "жизни" вируса на банкнотах, в целях профилактики наличные деньги до пересчета хранятся без вскрытия в течение 45 дней. Именно поэтому вероятность нахождения COVID-19 на поверхности банкнот, поступающих в обращение от Национального банка, незначительна. Согласно нашим рекомендациям, банки второго уровня, АО "Казпочта" и инкассаторские организации осуществляют обработку банкоматов и кассовой техники", - уточнил представитель Нацбанка.

Он посоветовал руководствоваться официальными рекомендациями ВОЗ и Министерства здравоохранения Казахстана, а также разумными советами, которые действуют во все времена: соблюдать правила гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и другие.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства