В Нидерландах нашли новый подвид штамма омикрон под названием "кентавр"

Фото: unsplash.com

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният сообщила, что заболеваемость коронавирусом в стране достигнет своего пика в августе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно прогнозу заболеваемости коронавирусом в РК, озвученному главой МЗ РК, при пессимистичном сценарии ожидается до 4 тысяч заболевших в сутки; при реалистичном - до 2,5 тысячи случаев в сутки; при оптимистичном - до 1 тысячи случаев в сутки.

Ажар Гиният отметила, что заболеваемость COVID-19 будет расти в августе, снижение ожидается в конце августа и в сентябре.





Министр также рассказала, что за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость КВИ выросла в 2,5 раза, в сутки регистрируется до 1300 случаев коронавируса.