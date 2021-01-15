В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной Pfizer от КВИ

Осло. 14 января. Kazakhstan Today - В Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Норвежское агентство лекарственных средств, все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.

Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", - говорит председатель агентства Стейнара Мадсена.

В будущем, чтобы не допустить подобных инцидентов, Институт национального здравоохранения несколько изменит рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, страдающих серьезными заболеваниями.

Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", - уточнили в ведомстве.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом, разработанным BioNTech (распространением занимается Pfizer), началась 27 декабря. На сегодня в королевстве вакцинировали 25 тысяч человек.

6 января два постояльца дома престарелых, которые были привиты вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech, умерли в Норвегии.

8 января в США врач умер после прививки вакциной Pfizer.

5 января в Португалии через 48 часов после ввода вакцины от коронавируса Pfizer скончалась медработник.

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