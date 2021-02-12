В Норвегии рассматривают возможность носить две маски одновременно

Осло. 11 февраля. Kazakhstan Today - Специалисты норвежской системы здравоохранения рассматривают возможность ввести рекомендацию по ношению двух масок одновременно для более эффективной защиты от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает РИА Новости, американское исследование показывает, что надетые одна поверх другой две маски могут обеспечить большую безопасность от заражения коронавирусной инфекцией. Норвежские власти в сфере здравоохранения рассматривают возможность введения такой рекомендации.
Помощник главы норвежского директората по здравоохранению Эспен Роструп Накстад, который ранее скептически относился к идее использования двух масок, после ознакомления с результатами исследования признал, что этот метод может быть эффективен.
Этот метод может дать значительный эффект в том случае, если одна маска надета не совсем правильно, поэтому может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмет нижнюю, медицинскую, чтобы под нее не проникала инфекция", - сказал Накстад.
Он отметил, что те маски, которые обычные жители в большинстве своем используют, не дают оптимальной защиты, поскольку недостаточно герметичны в отличие от тех, что использует медицинский персонал.
Накстад добавил, что Институт общественного здравоохранения рассмотрит новые рекомендации центра по контролю и профилактике заболеваний США и решит, нужно ли рекомендовать жителям Норвегии носить две маски - одну обычную медицинскую, другую тканевую поверх первой.
10 февраля вице-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, когда казахстанцам разрешат не носить маски.
По состоянию на 23.59 10 февраля в Казахстане зарегистрировано 199 093 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 1007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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