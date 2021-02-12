В Норвегии рассматривают возможность носить две маски одновременно

Осло. 11 февраля. Kazakhstan Today - Специалисты норвежской системы здравоохранения рассматривают возможность ввести рекомендацию по ношению двух масок одновременно для более эффективной защиты от коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , американское исследование показывает, что надетые одна поверх другой две маски могут обеспечить большую безопасность от заражения коронавирусной инфекцией. Норвежские власти в сфере здравоохранения рассматривают возможность введения такой рекомендации.

Помощник главы норвежского директората по здравоохранению Эспен Роструп Накстад, который ранее скептически относился к идее использования двух масок, после ознакомления с результатами исследования признал, что этот метод может быть эффективен.

Этот метод может дать значительный эффект в том случае, если одна маска надета не совсем правильно, поэтому может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмет нижнюю, медицинскую, чтобы под нее не проникала инфекция", - сказал Накстад.

Он отметил, что те маски, которые обычные жители в большинстве своем используют, не дают оптимальной защиты, поскольку недостаточно герметичны в отличие от тех, что использует медицинский персонал.

Накстад добавил, что Институт общественного здравоохранения рассмотрит новые рекомендации центра по контролю и профилактике заболеваний США и решит, нужно ли рекомендовать жителям Норвегии носить две маски - одну обычную медицинскую, другую тканевую поверх первой.

10 февраля вице-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала , когда казахстанцам разрешат не носить маски.

По состоянию на 23.59 10 февраля в Казахстане зарегистрировано 199 093 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 1007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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