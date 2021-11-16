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В Норвегии выявили новый вариант Дельта-штамма КВИ

15.11.2021, 21:21 41689
ОСЛО. 15 НОЯБРЯ - Новую разновидность Дельта-штамма коронавируса обнаружили в Норвегии, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на Институт национального здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению специалистов, новый штамм не более опасен, чем остальные. Также, по предварительным данным, вакцина надежно защищает от него.
 
Впервые новый штамм выявили еще в июне. Новый вариант распространился по стране и получил обозначение AY.63.
 
21 октября министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид признал, что в стране распространяется новый вариант штамма Дельта.
 
В это же время сообщалось, что разновидность штамма коронавируса Дельта AY.4.2 обнаруживается в единичных случаях в России. Также сообщалось, что есть вероятность широкого распространения нового варианта.
 

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Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран

16.11.2021, 09:31 9802
Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран
Фото: BBC
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Казахстан признал паспорта вакцинации еще нескольких стран. Соответствующее постановление подписала и. о. главного государственного санврача РК Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, на территории РК призаются действительными паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентине, Венгрии, Грузии, Иране, Иордании, Кыргызстане, Республике Мальдивы, Монголии, Армении, Беларуси, Молдове, Перу, Сан-Марино, Сербии, Тунисе, Индии, Филиппинах, Таиланде, Турции и Эстонии. 
 
 
Также новым постановлением утверждены сроки ревакцинации населения от коронавируса.
 
Определить контингенты населения (группы риска), подлежащие ревакцинации против КВИ:
 
1) медицинские работники;
 
2) педагоги;
 
3) сотрудники силовых структур;
 
4) персонал и контингент медико-социальных учреждений;
 
5) лица старше 60 лет;
 
6) лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ (лица, находящиеся на иммунносупресивной терапии (активное иммуносупрессивное лечение солидной опухоли или гематологической злокачественности, включая лейкемию, лимфому и миелому, или в течение 12 месяцев после прекращения такого лечения), гемодиализе, реципиенты трансплантата, тяжелый первичный иммунодефицит, инфицированные ВИЧ);
 
7) лица, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.
 
Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.
 
Ревакцинация против КВИ проводится с соблюдением следующих интервалов:
 
1) после введения векторных вакцин - через девять месяцев;
 
2) после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин - через шесть месяцев.
 
Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.
 

Разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке

16.11.2021, 09:19 13933
Разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины Pfizer на коммерческом рынке
Фото: sharij.net
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - В Казахстане разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 "Комирнати" (Pfizer) на коммерческом рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно поручениям МВК по нераспространению КВИ, на территории РК разработан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 "Комирнати" (Pfizer) на коммерческом рынке для вакцинации населения республики по желанию на платной основе", - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании правительства.

 
По его словам, вакцинация препаратом Pfizer начата в семи регионах республики (Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Туркестанская области, города Алматы, Нур-Султан и Шымкент). На сегодняшний день вакцинировано 1313 детей, 247 беременных и кормящих женщин.
 

Анализ заболеваемости показал, что основная доля заболевших и больных с тяжелым течением КВИ приходится на невакцинированное население", - отметил министр.

 
Так, удельный вес заболевших невакцинированных к числу зарегистрированных больных КВИ с 1 февраля составляет почти 95%. Тогда как вакцинированных граждан заболело всего 5%.
 
Среди больных на искусственной вентиляции легких 96% приходится на невакцинированных.
 
Напомним, на 16 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 558 198 человек, вторым - 7 840 876 человек. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

16.11.2021, 08:51 16579
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 15 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 958 468 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане – 110, 
 
в городе Алматы – 114, 
 
в городе Шымкенте – 18, 
 
в Акмолинской области – 67, 
 
в Актюбинской области – 14, 
 
в Алматинской области – 72, 
 
в Атырауской области – 19, 
 
в ВКО – 42, 
 
в Жамбылской области – 9, 
 
в ЗКО – 7, 
 
в Карагандинской области – 105, 
 
в Костанайской области – 79, 
 
в Кызылординской области – 7, 
 
в Мангистауской области – 3, 
 
в Павлодарской области – 120, 
 
в СКО – 129, 
 
в Туркестанской области – 16. 
 
В Казахстане 1503 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выздоровело 916 872 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 068 человек (–29 146+ и 4 922 КВИ-), из них: в стационарах – 6778, на амбулаторном уровне – 27 290 пациентов 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
  • в тяжелом состоянии – 505 пациентов, 
  • в состоянии крайней степени тяжести – 128 пациентов, 
  • на аппарате ИВЛ – 88 пациентов. 
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области. 
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 
На 16 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 558 198 человек, вторым - 7 840 876 человек.
 
Вакцинация подростков 12-17 лет, беременных и кормящих: по информации на 15 ноября 2021 года, препаратом "Комирнати" (Pfizer) первым компонентом привито 1560 человек.
 

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