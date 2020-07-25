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В Нур-Султан доставили 120 тыс. упаковок медикаментов

24.07.2020, 19:55 7318
В Нур-Султан доставили 120 тыс. упаковок медикаментов
Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today -24 июля в Нур-Султан на самолете доставили очередную партию лекарств, которые применяют при лечении коронавируса, пневмонии и ряда других заболеваний, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает официальный сайт акимата столицы, дополнительно в город завезено порядка 120 тыс. упаковок медикаментов, к примеру, 32 тыс. противовирусных препаратов, 31.5 тыс. антикоагулянтов и так далее. 
 
Таким образом, аптеки города дополнительно пополнятся такими видами лекарств, как ксарелто, кардиомагнил, азитромицин, аспирин, дексаметазон, бромгексин, верошпирон, флемоксин, флемоклав, осельтамивир, эргоферон, кагоцел, арбидол, лавомакс, гроприносин и так далее. 
 
В акимате отметили, что с середины июля в город было завезено порядка 90 тонн лекарств. Еще одна партия лекарств будет доставлена 25 июля. Все лекарства после проверки (1-2 дня) распределяются в крупные сети аптек. 
 

Эти грузы не являются гуманитарными грузами. Акиматом дистрибьютерам аптечных сетей выделяются оборотные средства для закупа лекарств и оказывается помощь в транспортировке. Кроме того, в больницы и поликлиники для лечения коронавируса и пневмонии поступает дополнительное количество медоборудования", - подчеркнули в акимате.

 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане наблюдается снижение заражений COVID-19. По мнению врачей, комплекс мер, принятый государством во избежание дальнейшего распространения инфекции, полностью оправдан и дает положительные результаты.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1687 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 175 - в Нур-Султане. Всего в стране выявлено 78 486 заболевших, выздоровели 49 488 человек. 
 

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