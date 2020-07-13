В Нур-Султан доставили лекарства для лечения больных с COVID-19 и пневмонией

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султан прибыл грузовой самолет с медикаментами, которые необходимы для лечения COVID-19, пневмонии и ряда других заболеваний, передает Kazakhstan Today.

В столичном акимате напомнили, что по поручению главы государства правительство ведет системные работы по обеспечению аптек лекарственными препаратами.

На грузовом самолете при первой партии завезено более 600 тыс. упаковок лекарств. В перечне прибывших товаров - почти 350 наименований: ксарелто, цефтриаксон, клексан, азитромицин, дексаметазон, метилпреднизолон, ибупрофен, нимесулид, кардиомагнил, левофлоксацин, метронидазол, гепарин, нимесулид, ибуфен, парацетамол, офлоксацин и т.д.

Поставка в крупные сети аптек начнется с 13 июля. Ожидается поставка медикаментов на грузовых автомобилях. На этой неделе в аптеки партиями уже начали поступать медикаменты. Работы по поставке лекарств в аптеки будут проводиться на регулярной основе.

Аким столицы Алтай Кульгинов провел переговоры с дистрибьюторами аптечных сетей, представителями фармкомпаний и аптек. Совместно с Минздравом оказывается поддержка по вопросам логистики, упрощения процедур закупа и ввоза лекарств.

В ближайшее время дополнительно к ранее приобретенным в столицу поступят 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, 500 флуометров, 500 кислородных концентраторов, два комплекта компьютерных томографа.

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