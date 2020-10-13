Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 189 авиапассажиров отправили на стационарный карантин, передает Kazakhstan Today.

В воскресенье в аэропорт Нур-Султана приземлились 9 самолетов, рейсы осуществляли авиакомпании Turkish Airlines, Air Astana, Scat, Вelavia и Flydubai, всего прилетели 1294 человек.

У 189 пассажиров отсутствовали ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин. После сдачи ПЦР-тестов, их отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар", - сообщили в аэропорту Нур-Султана.

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