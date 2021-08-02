В Нур-Султане 30 заведений за сутки привлекли в ответственности за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - 31 июля в Нур-Султане 30 заведений привлекли к ответственности за нарушение карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства, сообщает официальный сайт акимата города.

В Алматинском районе нарушение карантина выявили в тойханах "Альнур", "Нурхолл", ресторане "Ереймен", сауне, лаунж-баре "Мята" и в кафе "КишМиш".

В Байконурском районе компьютерный клуб Respawn и кафе "Хюррем" работали с нарушением режима карантина и масочного режима.

В районе Сарыарка восемь заведений работали с нарушением постановления главного санитарного врача страны. Это рестораны "Астау", "Кунжут", "Арна", "Счастье", El Plaza, "Центр плова", кофейня Espresso и пивной магазин "Градус".

Сразу 14 заведений нарушили нормы карантина в Есильском районе. Это ресторанный комплекс Shatush, столичный Парк культуры и отдыха по проспекту Туран, 7а, пляжный клуб "Оазис", ночной Aura Club, караоке-бар Maestro, ТОО Ailand Astana, сеть ресторанов быстрого питания Lavash, Carreta, банные комплексы "Эдельвейс", "Теньговка", рестобар "Какие люди" и бары Tequila, "Панаехали" и Chechil pub. В некоторых заведениях проводили Кыз узату, юбилеи и дни рождения с большим количеством гостей.

Нур-Султан находится в "красной" зоне по матрице эпидемиологической ситуации, а со 2 августа перейдет в "темно-красную" как регион, где заняты более 70% коек в инфекционных стационарах. Ежедневно в городе регистрируют более 1500 новых случаев заражения COVID-19.

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