Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 40 сотрудников Национального научного медцентра заразились коронавирусом, передает Kazakhstan Today

В Национальном научном медицинском центре зарегистрировано 40 случаев среди сотрудников. Обследования проводились с профилактической целью. С тяжелым течением не наблюдается. Проводятся все противоэпидемиологические мероприятия. Все заболевшие медработники на домашнем карантине с бессимптомным течением", - сообщила сегодня на брифинге главный санврач Нур-Султана Жанна Пралиева

В свою очередь, руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова проинформировала, что в целом по городу зарегистрировано порядка 330 случаев заболеваемости среди медработников во всех учреждениях города - как в городских, так и в республиканских. В том числе по медицинским организациям порядка 200 человек, пишет Елорда Инфо

По словам Кисиковой, только треть заболевших медработников была задействована в стационарах и лечебно-диагностическом процессе лечения пациентов с КВИ.

Летальных случаев от коронавирусной инфекции среди медработников не наблюдается", - уточнила она.

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