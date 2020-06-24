В Нур-Султане 6 человек скончались от коронавируса

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Зарегистрированы 7 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, из них 6 в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства здравоохранения РК, в Нур-Султане от КВИ скончались мужчины - 1967, 1956, 1962, 1975 годов рождения и женщины - 1967 и 1951 годов рождения. В Костанайской области жертвой КВИ стал мужчина 1949 года рождения.





Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МЗРК.

Итого по Казахстану 127 летальных случаев.

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 2,8%.

В разрезе регионов:

город Шымкент - 61 (4,7%);

город Нур-Султан - 59 (1,8%);

Карагандинская область - 53 (2,8%);

город Алматы - 39 (1,2%);

Атырауская область - 35 (2,4%);

Костанайская область - 33 (10,2%);

Восточно-Казахстанская область - 31 (7,2%);

Западно-Казахстанская область - 29 (2,5%);

Актюбинская область - 25 (4,0%);

Туркестанская область - 22 (3,7%);

Северо-Казахстанская область - 21 (9,3%);

Акмолинская область - 21 (6,4%);

Павлодарская область - 21 (4,2%);

Кызылординская область - 17 (3,1%);

Жамбылская область -16 (2,7%);

Алматинская область - 14 (2,4%);

Мангистауская область - 2 (0,5%).

В ведомстве также сообщили, что 261 человек выздоровел от КВИ.

Так, всего в стране выявлено 18 231 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 158 человек.

Между тем число бессимптомных носителей COVID-19 выросло до 10 625 человек, за 22 июня было выявлено 816 бессимптомных, не входящих в общую статистику.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства