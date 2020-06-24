В Нур-Султане 6 человек скончались от коронавируса

По информации Министерства здравоохранения РК, в Нур-Султане от КВИ скончались мужчины - 1967, 1956, 1962, 1975 годов рождения и женщины - 1967 и 1951 годов рождения. В Костанайской области жертвой КВИ стал мужчина 1949 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении МЗРК.
Итого по Казахстану 127 летальных случаев.
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 499 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости составил 2,8%.
В разрезе регионов:
город Шымкент - 61 (4,7%);
город Нур-Султан - 59 (1,8%);
Карагандинская область - 53 (2,8%);
город Алматы - 39 (1,2%);
Атырауская область - 35 (2,4%);
Костанайская область - 33 (10,2%);
Восточно-Казахстанская область - 31 (7,2%);
Западно-Казахстанская область - 29 (2,5%);
Актюбинская область - 25 (4,0%);
Туркестанская область - 22 (3,7%);
Северо-Казахстанская область - 21 (9,3%);
Акмолинская область - 21 (6,4%);
Павлодарская область - 21 (4,2%);
Кызылординская область - 17 (3,1%);
Жамбылская область -16 (2,7%);
Алматинская область - 14 (2,4%);
Мангистауская область - 2 (0,5%).
В ведомстве также сообщили, что 261 человек выздоровел от КВИ.
Так, всего в стране выявлено 18 231 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 158 человек.
Между тем число бессимптомных носителей COVID-19 выросло до 10 625 человек, за 22 июня было выявлено 816 бессимптомных, не входящих в общую статистику.
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