В Нур-Султане блогеров оштрафовали за проведение тоя

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Накануне, во время карантина, в Нур-Султане проводили свадебный той с участием казахстанских блогеров. В комитете санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, кого и как накажут за нарушение карантина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По факту нарушения 9 августа ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане, а именно: организация и проведение свадьбы в ресторане "Dilu PLAZA", организованной Жанабыловым Исламом и Жанабыловым Ерболатом, 13 августа поступили материалы из районного управления полиции. Согласно объяснительной Жанабылова Ислама, организатором семейного мероприятия являлся он, вину признал полностью и был привлечен к административной ответственности по части 1 статье 425 КоАП РК в виде административного штрафа в размере 30 МРП на сумму 87 510 тенге", - сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

В ведомстве добавили, что, согласно объяснительной Жанабылова Ерболата, он не являлся организатором свадьбы, а был лишь гостем. За нахождение без маски в общественном месте Жанабылов Ерболат был привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 МРП на сумму 87 510 тенге.

В связи с полным признанием вины Жанабыловым Исламу и Ерболату была предоставлена возможность оплатить административный штраф в сокращенном порядке в течение 7 суток в сумме 43 755 тенге.

Также на рассмотрении в управлении санитарно-эпидемиологического контроля района Есиль находится материал, поступивший в отношении субъекта предпринимательства, допустившего проведение массового семейного мероприятия в ресторане "Dilu PLAZA".

По состоянию на 23.59 12 августа в Казахстане подтверждено 672 322 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7798 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 1276.

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