В Нур-Султане и Алматы ужесточат карантин (дополнено)

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - В Нур-Султане и Алматы ужесточат карантин, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее постановление подписали главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин и заместитель главного санитарного врача столицы Жанна Пралиева, сообщает gov.kz.

Так, в столице график работы ТРЦ и торговых домов установлен с 10.00 до 17.00 в будни. В субботу и воскресенье они будут закрыты. Работа аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров, в том числе объектов, участвующих в проекте Ashyq, также строго запрещается.

Фуд-корты имеют право работать в будние дни с 10.00 до 17.00 для объектов, участвующих в проекте Ashyq, с запретом работы в субботние и воскресные дни, работы на доставку и вынос еды - в будние и выходные дни с 10.00 до 17.00. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн-формата).

Ресторанам, кафе и кофейням, независимо от места расположения, в том числе на открытом воздухе, разрешено работать только в будние дни с 07.00 до 12.00. при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест. Запрещена работа в субботние и воскресные дни, за исключением участников проекта Ashyq, для которых устанавливается график работы в будние дни с 07.00 до 17.00 с запретом работы в субботние и воскресные дни, доставка и вынос еды в штатном режиме.

Строго запрещаются организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий (за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек).

Фитнес-центры, бассейны, сауны, СПА-салоны и т.п. имеют право работать строго по предварительной записи, без проведения групповых занятий с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние дни с 07.00 до 17.00 для объектов, участвующих в проекте "Ashyq", с запретом работы в субботние и воскресные дни;

Салоны красоты и парикмахерские, а также центры косметологических услуг должны работать только в будние дни с 08.00 до 17.00.

Полный текст постановления Жанны Пралиевой можно прочитать по ссылке . Постановление вступит в силу в полночь 26 июля.

В то же время в Алматы, согласно новому постановлению, продолжится работа объектов, участвующих в проекте Ashyq.





Недобросовестные участники проекта будут исключаться из него.





Мониторинговые группы усилят контроль за экономическими объектами, в том числе и участниками проекта Ashyq.





Разрешены посещения особо охраняемых природных территорий (государственных, национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 метра.





Также разрешена деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей при условии вакцинации против COVID-19 сотрудников.





Летние площадки, столовые имеют право работать только в будние дни с 07.00 до 17.00 при заполняемости 50%, но не более 50 мест, а также на доставку. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Участникам проекта Ashyq разрешено работать до 20.00.





Работа фуд-кортов ограничена в будние дни с 07.00 до 17.00 при заполняемости 20%, но не более 30 мест. Также разрешена доставка еды. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Участникам проекта Ashyq разрешена работа до 20.00.





Работа банкетных залов запрещена полностью. Стрит-фуды могут работать в штатном режиме.





В будние дни также могут работать бани, сауны и СПА-центры с 07.00 до 17.00. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Участникам проекта Ashyq разрешена работа до 20.00.





Полный текст постановления можно прочитать здесь





Мангистауской , Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях . Дополнено: Вслед за Нур-Султаном и Алматы карантинные ограничения введут также в Шымкенте





Ранее сообщалось , что на сегодняшний день все области республики, кроме Туркестанской, вошли в "красную" зону.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства