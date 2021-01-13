В Нур-Султане могут усилить карантин

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала, что в случае продолжения роста заболевших коронавирусом в городе, будут приняты дополнительные ограничительные карантинные меры, передает Kazakhstan Today.

Главный санврач Нур-Султана проинформировала, что на период первой декады января столица находится на границе между "желтой" и "красной" зонами. Учитывая, что сейчас завершается инкубационный период после новогодних праздников - увеличивается количество пациентов с коронавирусом. Это значит, что не все должным образом соблюдали санитарные нормы.

Несмотря на то, что сейчас город находится в "желтой зоне", в настоящее время наблюдается рост регистрации заболеваемости. Это связано, с одной стороны, увеличением количества тестируемых лиц почти в 2 раза, с другой - с несоблюдением ограничительных мер горожанами в праздничные новогодние дни", - отметила она.

При этом отмечается, что растет доля самообращений - это говорит о высокой ответственности населения и правильном оценивании риска последствий коронавируса.

Нельзя заниматься самолечением. Для того чтобы обезопасить себя, своих родных и окружающих, необходимо строго соблюдать саннормы, носить маски", - добавила санврач.





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