В Нур-Султане могут ввести строгий карантин из-за нарушения санитарных норм

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане могут усилить карантинные меры из-за нарушения рядом объектов санитарных норм, передает Kazakhstan Today.

По сообщению столичного акимата, в Нур-Султане за нарушение санитарных норм закрыт ряд объектов: строительные компании, непродовольственные магазины, рестораны, кафе (на вынос) и др.





Мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся рейды по контролю за соблюдением на объектах санитарных норм, чья деятельность разрешена. Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жестких санитарно-эпидемиологических норм.

Отмечается, что ранее также за несоблюдение саннорм были закрыты 15 объектов. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что коронавирус не проходит бесследно для переболевших. Инфекция поражает не только легкие, но и почки, печень, сердце, также может поражать мозг. Кроме того, в легких появляются очаги в виде фиброза ткани - дыхательная система сама по себе уже не сможет выдерживать серьезные нагрузки. Функции легких ослабляются. Еще неизвестно, какие осложнения у переболевших могут возникнуть через год, два.

Как отметила глава управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова, нельзя относиться к опасной инфекции пренебрежительно.

Люди сейчас не должны расслабляться, масочный режим должен сохраняться везде, если кто-то не будет придерживаться строгих саннорм, то город вновь вернется к строгим правилам карантина, и послаблений, как сейчас, не будет. Как быстрее мы вернемся к прежней жизни, зависит только от нас с вами", - сказала Кисикова.

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