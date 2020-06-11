В Нур-Султане на долю семейных очагов приходится основной прирост новых случаев COVID-19

Наблюдаются новые очаги инфекции, это - семейные очаги, ежедневно нами выявляются инфицированные целые семьи от двух порой до 5-7 членов семьи. Наблюдались случаи заражения во время проведения семейных торжеств, что крайне недопустимо. Халатное отношение отдельных людей, которые не соблюдают строгие саннормы, приводит к тому, что заражаются все члены семьи, где есть люди преклонного возраста, дети, беременные. Были случаи, когда у беременных с диагнозом COVID-19, также новорождённые рождались с COVID-19. Детей вынужденно приходилось отлучать от матери. Если некоторые люди не заботятся о своём здоровье, то нужно заботиться о близких. Ведь, как показывает практика, от коронавируса может слечь абсолютно здоровый человек без хронических заболеваний - организм не справлялся, подключали к аппарату искусственной вентиляции. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением", - сказала руководитель общественного здравоохранения Сауле Кисикова.
По ее словам, 75% всех случаев заражения приходятся на возрастную группу от 18 до 59 лет.
С начала пандемии коронавируса в Нур-Султане заразились 2543 человека: у 34 пациентов состояние тяжелое, из них 12 пациентов в крайне тяжелом состоянии, подключены к искусственной вентиляции легких, 10 случаев закончились летальным исходом. 1679 пациентов (66%) выписаны с выздоровлением.
Кисикова отметила, что необходимо придерживаться строгих санитарных норм: без крайней необходимости не посещать места массового скопления людей, в обязательном порядке носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. Риск заражения коронавирусом не снят.
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