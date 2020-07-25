Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане наблюдается снижение заражений COVID-19, передает Kazakhstan Today.

По мнению врачей, комплекс мер, принятый государством во избежание дальнейшего распространения инфекции, полностью оправдан и дает положительные результаты, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

В Нур-Султане наблюдается спад заражений коронавирусной инфекцией, о чем свидетельствуют результаты исследований модульной лаборатории ПЦР-тестирования, расположенной в спорткомплексе "Казахстан". Ежедневно лаборатория проводит от 800 до 1 тыс. тестов, рассказывает заведующая мобильной ПЦР-лаборатории Юлия Третьякова.

Ситуация такая: 21 июня мы открылись. Первую неделю было 47% положительных результатов от общего количества тестов. На сегодняшний день у нас всего лишь 20% положительных. То есть наблюдается колоссальный спад заражения COVID-19. Это означает, что все меры, которые приняты у нас по карантину, оправданы", - говорит Третьякова.

Результаты тестов, по ее словам, приходят в течение суток. Пациенты сдают в своих поликлиниках анализы методом мазка ПЦР, затем материал доставляется в лаборатории. Итоги в электронном варианте сразу попадают к лечащим врачам в поликлиники либо стационары.

Штатное расписание нашей лаборатории - 20 человек. Здесь есть врачи, средний медперсонал, волонтеры. Очень большой объем работы ложится на операторов, потому что необходимо и раскидывать анализы, и вбивать в электронный вариант, и выдавать вовремя. И также в первом боксе - он считается самым опасным - проводится прием биологических материалов, нам помогают волонтеры", - отметила заведующая мобильной ПЦР-лаборатории.





Всего в городе 9 лабораторий, мощность в день составляет до 5 тыс. исследований.





По состоянию на 24 июля в Нур-Султане зарегистрировано 9243 случая заболевания коронавирусной инфекцией, больше половины - 6365 пациентов выздоровели.

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