В Нур-Султане ограничили допуск на работу невакцинированным сотрудникам

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Согласно постановлению главного государственного санврача города, в ряде организаций и объектов со 2 августа ограничивается допуск на работу в очном режиме сотрудникам, не получивших вакцину против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе акима Нур-Султана ограничивается допуск на работу невакцинированных сотрудников на объектах по оказанию услуг населению, госорганов и организаций, производственных объектов, объектов строительства, оптовой и розничной торговли, культуры и досуга, гостиниц, отелей, аэропортов, вокзалов, организаций образования и воспитания, здравоохранения, санаториев, увеселительных заведений, аптек и т.д.

Кроме того, работодатели должны перевести на дистанционную работу 80% сотрудников госорганов, офисов, нацкомпаний и иных организаций. Исключения только для вакцинированных и переболевших в течение последних трех месяцев.

Согласно постановлению главного санврача, в срок до 10 августа 2021 года следует организовать проведение иммунизации работников первым компонентом , и в срок до 1 сентября 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев)", - напомнили в ведомстве.

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