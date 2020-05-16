В Нур-Султане от COVID-19 скончались еще два человека

Зарегистрированы 2 летальных случая от КВИ в городе Нур-Султане 13 мая: гражданка 1958 года рождения, гражданин 1977 года рождения. Итого по Казахстану зарегистрированы 34 летальных случая", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
За минувшие сутки, 14 мая, в Казахстане выявлено 118 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,1%.
В разрезе регионов:
Акмолинская область - 4 (3,6%)
Актюбинская область - 29 (15,8%)
Алматинская область - 1 (0,5%)
Атырауская область - 17 (3,7%)
Восточно-Казахстанская область - 1 (1,8 %)
Жамбылская область - 2 (1,0%)
Западно-Казахстанская область - 7 (2,6%)
Карагандинская область - 8 (3,9%)
Костанайская область - 4 (5,9%)
Кызылординская область - 1 (0,4%)
Мангистауская область - 3 (2,2%)
Алматы - 11 (0,7%)
Нур-Султан - 25 (2,2%)
Шымкент - 5 (2,0%)
Всего в стране выявлено 5689 заболевших. 2531 человек выздоровел.
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. В связи с этим в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения, продлившийся с 16 марта до 11 мая. Карантинные ограничения будут сниматься постепенно.
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