В Нур-Султане от COVID-19 скончались еще два человека

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 13 мая скончались еще два человека, зараженные коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы 2 летальных случая от КВИ в городе Нур-Султане 13 мая: гражданка 1958 года рождения, гражданин 1977 года рождения. Итого по Казахстану зарегистрированы 34 летальных случая", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

За минувшие сутки, 14 мая, в Казахстане выявлено 118 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,1%.

В разрезе регионов:

Акмолинская область - 4 (3,6%)

Актюбинская область - 29 (15,8%)

Алматинская область - 1 (0,5%)

Атырауская область - 17 (3,7%)

Восточно-Казахстанская область - 1 (1,8 %)

Жамбылская область - 2 (1,0%)

Западно-Казахстанская область - 7 (2,6%)

Карагандинская область - 8 (3,9%)

Костанайская область - 4 (5,9%)

Кызылординская область - 1 (0,4%)

Мангистауская область - 3 (2,2%)

Алматы - 11 (0,7%)

Нур-Султан - 25 (2,2%)

Шымкент - 5 (2,0%)

Всего в стране выявлено 5689 заболевших. 2531 человек выздоровел.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. В связи с этим в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения, продлившийся с 16 марта до 11 мая. Карантинные ограничения будут сниматься постепенно

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