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В Нур-Султане от COVID-19 скончались еще два человека

15.05.2020, 12:05 8263
В Нур-Султане от COVID-19 скончались еще два человека
Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 13 мая скончались еще два человека, зараженные коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрированы 2 летальных случая от КВИ в городе Нур-Султане 13 мая: гражданка 1958 года рождения, гражданин 1977 года рождения. Итого по Казахстану зарегистрированы 34 летальных случая", - сообщает портал coronavirus2020.kz.

 
За минувшие сутки, 14 мая, в Казахстане выявлено 118 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 2,1%.
 
В разрезе регионов:
 
Акмолинская область - 4 (3,6%)
 
Актюбинская область - 29 (15,8%)
 
Алматинская область - 1 (0,5%)
 
Атырауская область - 17 (3,7%)
 
Восточно-Казахстанская область - 1 (1,8 %)
 
Жамбылская область - 2 (1,0%)
 
Западно-Казахстанская область - 7 (2,6%)
 
Карагандинская область - 8 (3,9%)
 
Костанайская область - 4 (5,9%)
 
Кызылординская область - 1 (0,4%)
 
Мангистауская область - 3 (2,2%)
 
Алматы - 11 (0,7%)
 
Нур-Султан - 25 (2,2%)
 
Шымкент - 5 (2,0%)
 
Всего в стране выявлено 5689 заболевших. 2531 человек выздоровел.
 
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. В связи с этим в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения, продлившийся с 16 марта до 11 мая. Карантинные ограничения будут сниматься постепенно.
 

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