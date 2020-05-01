В Нур-Султане ожидается спад заболеваемости COVID-19 в мае

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - В мае в Нур-Султане ожидается спад заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила руководитель столичного управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает Kazakhstan Today.

В мае мы ожидаем некоторое снижение, спад. За последние сутки у нас прирост был 2,6%. Проводится очень большая работа, в частности, карантин", - отметила Сауле Кисикова.

По ее словам, отмечается некоторая стабилизация.

Но у нас за последние два дня были очень хорошие выявления. Это в результате проводимой профилактической работы. То есть расширились список и возможности, мы сейчас проводим экспресс-тестирование всех задействованных в данной работе структур", - подчеркнула глава столичного горздрава.

Между тем она не исключает новые выявления заболевания.

Скоро приедут жители нашего города, которые на период карантина выехали за пределы столицы, поэтому и в дальнейшем будет проводиться большая работа, в том числе и по тестированию. Мы делаем акцент на беременных женщин, на дистанцированную группу, поэтому, возможно, где-то будет выявление. В целом эпидемиологическая работа на контроле", - цитирует Кисикову сайт coronavirus2020.

Кроме того, она рассказала, что в столице более 150 работников республиканских и городских медучреждений инфицированы коронаврусом.

Сколько из них признаны заразившимися во время исполнения служебного долга? Предварительно порядка 30%, мы их считаем", - уточнила она.

По ее словам, управлением общественного здравоохранения создана комиссия.

Эта большая работа ведется эпидемиологами, которые расследует это. И также вот комиссия, которая создана при управлении здравоохранения, мы проверяем, устанавливаем, анализируем. Это работники тех определенных стационаров, которые задействованы именно при лечении пациентов уже с лабораторно-подтвержденным КВИ. Или же, как любой житель нашего города, он может получить чисто от соседа или от других членов семьи, и такие случаи есть. Это мы не отрицаем, этот момент есть", - заключила глава горздрава.

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