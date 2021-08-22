В Нур-Султане продолжают выявлять нарушения карантинного режима

НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - 10 нарушений карантинного режима выявили за минувшие сутки полицейские Нур-Султана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции, в ходе рейдовых проверок ночью был выявлен лаунж-бар, который принимал гостей. В заведении отдыхали около 40 клиентов. Ранее увеселительное заведение неоднократно привлекалось за нарушение карантина.

Также в районе Есиль в вечернее время был выявлен той. Администрация ресторана, игнорируя санитарные требования, впустила на семейное торжество 120 гостей", - сообщили в полиции.

Ещё одно кафе на проспекте Туран работало подпольно, за закрытой дверью. Выявить его удалось, благодаря видео, снятому одним из жителей района.

Всего за минувшие сутки мобильные группы проверили 70 объектов предпринимательства, выявлено 10 нарушений карантинного режима.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение карантина и призывает жителей столицы к ответственному поведению по соблюдению санитарных норм.

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