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В Нур-Султане проведут масштабную дезинфекцию

14.07.2020, 20:28 6994
Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 15 июля проведут масштабную дезинфекцию мест массового скопления людей: в парках, скверах, на бульварах, на набережной и так далее, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в акимате столицы, работы начнутся с 06.00-07.00. В период обработки горожанам необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей. 
 
В обработке города совместно с коммунальными службами примут участие также сотрудники ДЧС и работники специализированных компаний. 
 
Дезинфекционные работы будут проведены как в пешем порядке, так и с помощью спецмашин. 
 
Согласно постановлению городского санврача, руководители ТРЦ, рынков, базаров, ТД и других мест массового скопления также должны проводить дезинфекцию на рабочих местах. 
 
Всего в городе продезинфицировано свыше 20 миллионов квадратных метров. Работы по дезинфекции проводятся на регулярной основе. 
 
Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится до конца июля.
 

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