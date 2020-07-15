В Нур-Султане проведут масштабную дезинфекцию

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане 15 июля проведут масштабную дезинфекцию мест массового скопления людей: в парках, скверах, на бульварах, на набережной и так далее, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в акимате столицы, работы начнутся с 06.00-07.00. В период обработки горожанам необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

В обработке города совместно с коммунальными службами примут участие также сотрудники ДЧС и работники специализированных компаний.

Дезинфекционные работы будут проведены как в пешем порядке, так и с помощью спецмашин.

Согласно постановлению городского санврача, руководители ТРЦ, рынков, базаров, ТД и других мест массового скопления также должны проводить дезинфекцию на рабочих местах.

Всего в городе продезинфицировано свыше 20 миллионов квадратных метров. Работы по дезинфекции проводятся на регулярной основе.

Напомним , из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится до конца июля.

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