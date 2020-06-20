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В Нур-Султане пройдет масштабная дезинфекция

19.06.2020, 20:33 7885
Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Дезинфекцию проведут в парках, скверах, на набережных, на территории рынков, базаров, торгово-развлекательных центров, торговых домов и других объектов, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает официальный сайт акимата столицы, согласно постановлению городского санврача Жанны Пралиевой, руководители ТРЦ, рынков, базаров, ТД и других мест массового скопления также должны провести дезинфекцию на рабочих местах. 
 
Дезинфекционные работы совместно с силами Министерства обороны будут проведены как в пешем порядке, так и с помощью распыления со спецмашин. 
 
 
 

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