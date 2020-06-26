В Нур-Султане растет число обращений в медучереждения с пневмонией

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - Число обращений с пневмонией в Нур-Султане выросло до 600 в день. Об этом сообщила руководитель управления здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает Kazakhstan Today.

По словам Кисиковой, количество обращений с пневмониями увеличилось до 600 в сутки, ранее обращений было до 80.

Ежедневно в стационары города с коронавирусной инфекцией и с пневмониями госпитализируется порядка 350-400 пациентов.

Кадровый потенциал был привлечен для формирования дополнительных и открытия новых бригад в территориальных поликлиниках, что позволило увеличить количество бригад скорой медицинской помощи. В целом ежедневно на обслуживание вызовов скорой медицинской помощи по городу задействованы порядка 150 бригад", - проинформировала глава управления.

Она отметила, что до 2,5 тыс. выросло количество лиц, находящихся на лечении в инфекционных и провизорных стационарах, из них 91% - со средней тяжестью болезни, 9% - тяжелые и крайне тяжелые.

По ее словам, за неделю количество пациентов увеличилось в 3 раза. В настоящее время в реанимационных отделениях находятся 103 пациента, из них с коронавирусной инфекцией - 51. На аппарате ИВЛ 22 человека.

Она также сообщила, что из 38 скончавшихся в Нур-Султане, 70% составляют лица стершее 60 лет.





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