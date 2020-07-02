В Нур-Султане разворачивают дополнительные койко-места для больных КВИ

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Акиматом столицы на системной основе ведутся работы по расширению койко-мест, предназначенных для лечения пациентов от COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана, на базе здания Рамада Плаза дополнительно будет создано 500 мест - 1 июля уже развернуто 250 мест.

На прошлой неделе было развернуто свыше 800 мест: многопрофильная городская больница №1 полностью переведена в инфекционный стационар - 600 мест, также созданы койко-места на базе национального научного медцентра, госпиталя Министерства обороны и Центрального клинического госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны.

Проводятся работы по приобретению дополнительного количества аппаратов ИВЛ, компьютерной томографии, концентраторов кислорода, ПЦР-тестов, медикаментов и т.д.

По данным Национального центра общественного здравоохранения РК, в республике выявлено 489 новых случаев заболевания КВИ. Таким образом, число зарегистрированных случаев инфицирования достигло 22 308, прирост заболеваемости составил 2,5%. Число излечившихся пациентов выросло до 13 558.

На сегодняшний день объединенной комиссией по качеству МЗ РК одобрены 4 документа для амбулаторного ведения пациентов с КВИ: памятка для пациентов; чек-лист для самомониторинга пациентами; памятка для врача, включающая рекомендации по лекарственной терапии и критериев перевода в стационар; критерии ранней выписки из стационара и рекомендации по их ведению на амбулаторном уровне.

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