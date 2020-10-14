В Нур-Султане с 14 октября ужесточают карантин

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - На заседании городского штаба принято решение о ряде дополнительных ограничений в столице. Карантинные меры будут действовать с 14 октября, передает Kazakhstan Today.

Об этом в своем Instagram написал аким столицы Алтай Кульгинов.

Первое. Не менее 60% сотрудников местного исполнительного органа и их квазигоссектора переходит на удаленный режим работы. Частным организациям, где в закрытых помещениях наблюдается большое скопление людей, тоже нужно перевести работников на дистанционный режим работы. Основными очагами заражения являются коллективные (трудовые) очаги. На местах необходимо усилить контроль за соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических норм", - написал аким Нур-Султана

Второе - время работы кафе, ресторанов, баров, столовых и других объектов общественного питания сокращается до 22.00 (с 9.00 до 22.00). Как в будни, так и в выходные. Заполняемость не более 30 посадочных мест.

График работы нотариусов, адвокатских контор, бухгалтеров, консалтинга, агентств недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров и других - до 18.00 (с 9.00 до 18.00). Как в будние дни, так и в выходные. Работа бутиков по продаже непродовольственных товаров и вещей разрешается только в будни до 18.00.

График работы бань, саун с бассейнами: в будни с 08.00 до 21.00, в субботу и воскресенье - с 09.00 до 19.00. Строго по предварительной записи.

Работа общественного транспорта в воскресенье будет приостановлена - автобусы будут проходить дезинфекцию.

Департаменту полиции совместно с санврачами (ДККБТУ) поручено усилить работу по ежедневному проведению рейдов и выявлению фактов нарушений на соблюдение санитарных норм.

Проведение рейдов показало, что не все объекты соблюдают строгие санитарно-эпидемиологические нормы и добросовестно относятся к карантинным мерам. Были факты, когда организации неоднократно нарушали эпидтребования, тем самым подвергая риску заражения весь город. Деятельность таких "рецидивистов" будет прекращена", - написал аким столицы.

13 октября аким Алматы призвал горожан соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

С 5 октября по 11 октября в Казахстане зарегистрированы 22 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. По состоянию на 23.59 12 октября 2020 года в Казахстане выявлен 108 901 заболевший коронавирусом.

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