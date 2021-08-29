В Нур-Султане смягчают карантин

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НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - Постановление о смягчении ограничительных и карантинных мер в Нур-Султане подписала исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача столицы Жанна Пралиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 28 августа будет разрешена работа:

- в выходные дни всех объектов в соответствии с критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте Ashyq - до 00.00, лидеров проекта Ashyq - до 02.00, при условии наличия "зеленого статуса" у сотрудников и посетителей;

- по субботам внутригородского общественного транспорта.

С 30 августа будет продлено время работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq с 22.00 до 00.00, лидеров проекта Ashyq - с 00.00 до 02.00.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 233 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране области подтверждено 773 934 случая, из них в Нур-Султане - 602.

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