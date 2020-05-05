В Нур-Султане стоимость теста на коронавирус снизили вдвое

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане расширили сеть, где можно сдать тест на коронавирус, необходимый для перелета . Стоимость анализов составляет 10 тыс. тенге, что практически в два раза ниже стоимости в частных клиниках, передает Kazakhstan Today.

Все авиапассажиры обязаны иметь при себе справку о прохождении ПЦР-теста (полимеразная цепная реакция) с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Данная справка выдается сроком на 7 дней. По истечении срока необходимо будет заново пройти ПЦР-тестирование и получить новую справку, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Все исследования в лабораториях проводятся на платной основе за счет собственных средств граждан. В Национальном научном медицинском центре отметили, что в сложившейся ситуации необходимо проявлять социальную ответственность.

Сдать тест на коронавирус для перелёта по стоимости 10 тыс. тенге можно по адресам:

- Проспект Абылай хана, 42 (головной офис Национального научного медицинского центра (ННМЦ). телефон - 87172 577609

- Проспект Кабанбай батыра, 27 (Детская кардиохирургия Национального научного медицинского центра). Телефоны: 87172 445820, мобильный.: 87084253685.

Кроме того, пройти тестирование можно в филиале Национального центра экспертизы (11 тыс. 500 тенге) по адресу: улица Желтоксан, 46, телефон - 31-54-09.

Тестирование также проводит КДЛ "Олимп" по цене 19 тыс. 760 тенге.

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