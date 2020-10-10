В Нур-Султане субъектам МСБ пригрозили закрытием

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане ужесточают соблюдение карантинных мер. Об этом было озвучено в ходе совещания в акимате, передает Kazakhstan Today.

В случае несоблюдения санитарных норм ресторанами, кафе, ТРЦ и другими субъектами предпринимательства и МСБ мы вынуждены будем вернуть карантин" - заявили в акимате Нур-Султана.

Мобильные группы усилили работу ежедневных рейдов по объектам торговли и развлекательным заведениям. Жителям и гостям столицы необходимо строго соблюдать масочный режим.

Отмечается, что с 5 июля на жителей и бизнесменов Нур-Султана за нарушение карантина наложено 587 штрафов на сумму более 128,6 млн тенге.

Из них на физлиц - 267 взысканий на сумму 12 809 358, на субъекты предпринимательства - 320 взысканий на сумму 115 856 490.

Основные злостные нарушители карантина - владельцы пунктов общественного питания, продовольственных магазинов, ночных клубов, которые осуществляли свою деятельность, несмотря на запрет. Самыми злостными нарушителями являются кафе "Алуа", пивной клуб Dorffman, лаунж-бар "Текила", а также салоны красоты и продуктовые магазины", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по результатам мониторинга деятельности ста двух субъектов фармацевтических компаний 29 были привлечены к ответственности и оштрафованы по факту реализации незарегистрированных препаратов и нарушений предельных цен на лекарства. Общая сумма взысканий составила 13 864 998 тенге.

В настоящее время продолжается регистрация заболеваний КВИ, в сутки регистрируется от 3 до 20 случаев. При этом заболевают как взрослые, так и дети школьного возраста", - добавили в акимате.

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