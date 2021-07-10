В Нур-Султане три стационара перепрофилированы под ковидные корпусы

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Ситуация настоящим образом ухудшается. За последнюю неделю мы уже три стационара разворачиваем как инфекционные корпусы. Нам очень тяжело слышать, что население другого мнения по поводу эпидситуации в городе: инфекция миновала - можно позабыть о карантине. Напомню, что столица вот уже с марта месяца находится в "красной" зоне. А этот показатель напрямую зависит от солидарной ответственности наших граждан к соблюдению всех санитарных требований", - сказал руководитель Управления общественного здравоохранения города Тимур Муратов.
Так, Многопрофильная городская больница №1 с 9 июля принимает к себе пациентов с коронавирусной инфекцией, в которой для этого развернуто 600 коек. Данные меры были предприняты в связи с тем, что имеющихся койко-мест недостаточно для госпитализации пациентов с КВИ.
К сожалению, мы вынуждены еще одну городскую больницу перепрофилировать под ковидный стационар и отменить там плановую госпитализацию, потому что заболеваемость инфекцией никак не идет на спад. Все пациенты уже переведены и в дальнейшем мы их направляем в республиканские и ведомственные клиники города", - сказал Муратов.
Таким образом, госпитализация горожан по плановому порядку будет осуществляться согласно дежурству стационаров по приему пациентов и по соответствующим профилям. Также, плановую госпитализацию круглосуточного и дневного стационара, кроме гинекологического профиля, временно приостанавливает и Многопрофильная городская больница №2.
Муратов отметил, что количество госпитализированных в стуки стало доходить до 300 человек. Доставляют пациентов уже в тяжёлой и крайне тяжёлой форме.
По информации столичного акимата, только за минувшие выходные в связи с увеличением роста заболевших инфекцией дополнительно два стационара были перепрофилированы в инфекционный стационар. Это Городской центр психического здоровья и Главный военный клинический госпиталь Министерство обороны РК с общей коечной мощностью 300 койко-мест.
На утро 9 июля по городу Нур-Султану всего 2007 пациентов в инфекционных стационарах, что составляет 81% загруженности коек. Из них 156 человек (139 с КВИ) находятся в отделении реанимации (загруженность 78%), на ИВЛ - 28 пациентов. В организациях ПМСП 7088 пациентов получают лечение с коронавирусной инфекцией.
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