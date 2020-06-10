В Нур-Султане у зараженных COVID-19 женщин родились 11 здоровых детей

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Глава управления здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова сообщила, что у зараженных COVID-19 женщин родилось 11 здоровых детей, передает Kazakhstan Today.

С начала эпидемии коронавируса в Нур-Султане заразились 2520 человек, 1621 человек, или 64%, вылечился и выписан из клиник. Хочу сообщить радостную новость: 11 здоровых новорожденных появились у матерей, зараженных COVID-19", - сообщила С. Кисикова.

Она напомнила, что с 3 июня, согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана, изменена тактика ведения медицинского наблюдения с разделением на симптомных и бессимптомных больных.

Больше внимания необходимо уделять пациентам с симптомами во избежание появления осложнений и организации своевременного оказания медицинской помощи. Не остаются без внимания и лица с бессимптомным течением болезни. Они наблюдаются в условиях домашнего карантина территориальными поликлиниками, обеспечиваются пульсоксиметрами для измерения уровня насыщения крови кислородом, ежедневно проводятся обзвоны", - сказала Кисикова.

По ее словам, в настоящее время в Нур-Султане отмечается рост количества лиц, у которых лабораторно подтвержден коронавирус.

Это объясняется тем, что в городе на сегодняшний день действуют семь лабораторий, где проводится ПЦР-диагностика. Ежедневно проводится от 4 до 5 тыс. тестирований. И, соответственно, растет выявляемость. Отмечу, что из числа лиц, у которых выявлена КВИ, от 60 до 70% болезнь протекает бессимптомно", - сказала Сауле Кисикова.

Она также напомнила, что акиматом проводится ежедневный мониторинг объектов, чья деятельность была возобновлена, с субъектами предпринимательства и их руководителями проводится разъяснительная работа. За нарушение сантребований деятельность таких предприятий приостанавливается. Кроме того, С. Кисикова вновь призвала жителей столицы строго соблюдать карантинные меры, информирует официальный сайт акимата Нур-Султана.

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