В Нур-Султане усилили карантин

НУР-СУЛТАН. 24 АПРЕЛЯ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой "О мерах ужесточения ограничительных и карантинных мероприятий в городе Нур-Султане", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с увеличением роста регистрации случаев и сохраняющегося высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения и нахождения города Нур-Султан в "красной зоне" матрицы оценки эпидемиологической ситуации в Республики Казахстан санврач постановляет

- запретить проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (ауыз ашар, банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки и др.), а также организацию и проведение митингов, шествий, сходов и др.;

- не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центры, компьютерные клубы, PlayStation-клубы, кинотеатры, (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq"), бильярдные, караоке, кинорумы, батуты, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;

- для входа на объекты предпринимательства участвующих в пилотном проекте "Ashyq", необходимо использовать мобильное приложение "Ashyq", которое доступно для скачивания в App Store и Play Market;

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Кроме того, поручено продолжить реализацию пилотного проекта "Ashyq" на следующих объектах предпринимательства:

фитнес-клубы, йога-центры;

СПА-центры;

сауны, бассейны;

компьютерные клубы, PlayStation-клубы (за исключением лиц до 16 лет);

боулинг клубы, центры;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, за исключением банкетных залов, объектов по типу столовых, фастфудов, стритфудов;

добровольных участников;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

концертные залы.

Санврач также постановила обеспечить организацию обучения на объектах образования в IV четверти текущего года:

- в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 10 человек по заявлению родителей;

- в общеобразовательных школах в дистанционном режиме, за исключением учащихся выпускных классов (9, 11 (12) классы), для которых обучение разрешается в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном), с заполняемостью класса не более 15 человек, по заявлению родителей;

- обучение студентов первых курсов вузов и колледжей продолжится в дистанционном режиме.

ТРЦ и торговым домам разрешено работать в будние дни с 10.00 до 17.00, с запретом работы в субботние и воскресные дни. Для объектов, в которых развернуты дополнительные пункты для массовой вакцинации против COVID-19 устанавливается режим работы в будние и выходные дни с 8.00 до 22.00.





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