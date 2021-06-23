В Нур-Султане усилят карантинный режим

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Сегодня в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК было поддержано предложение Министерства здравоохранения по усилению карантинного режима по городу Нур-Султану, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане будет введено ограничение режима работы ТРЦ, ТД, торговых центров, торговых сетей по реализации непродовольственных товаров в будние дни до 17.00 с запретом работы в субботу и воскресенье (независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19).

Также будет ограничена работа объектов общепита (рестораны, кафе, бары, столовые) внутри помещения в период с 07.00 до 20.00 с запретом работы в субботу и воскресенье, на открытом воздухе с 07.00 до 22.00 (за исключение объектов, участвующих в проекте "Ashyq").

Ограничения коснутся и работы крытых непродовольственных рынков. Теперь они могут работать с 10.00 до 20.00 с запретом работы в выходные дни (независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19).

Кроме того, вводится запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе не более 100 человек с соблюдением санитарных требований (спортивные, религиозные и т.д.).

В ходе заседания заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов поручил центральным госорганам, акиматам принять все меры по предотвращению распространения Дельта-штамма с учетом его высокой контагиозности.

Министерству здравоохранения совместно с акиматами поручено до 28 июня провести ревизию коечного фонда, кадровой обеспеченности, достаточности лекарственных средств в резервных фондах.





В завершении заместитель премьер-министра отметил необходимость увеличения охвата вакцинацией населения от КВИ", - рассказали в пресс-службе главы правительства.





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