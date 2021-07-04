В Нур-Султане увеличилось количество вызовов и обращений в скорую помощь по вопросам COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - В Нур-Султане отмечается рост поступающих вызовов и обращений горожан на станцию скорой медицинской помощи по вопросам КВИ. Вызовы, связанные с коронавирусом, увеличились до 300 в сутки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе вновь повысилась нагрузка на службу скорой медицинской помощи. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе на станцию скорой медпомощи поступает до 3-3,5 тыс. обращений в день", - говорится в сообщении управления общественного здравоохранения.

По словам заведующей диспетчерского отделения ГССМП Боты Садетхан, наблюдается прирост вызовов с КВИ, ОРВИ и пневмонией.

По сравнению с этим периодом в прошлом году, на сегодня число обращений в скорую помощь увеличилось до 40%. Только за последнюю неделю количество вызовов, связанных с КВИ, увеличилось в 1,5 раза - со 179 до 300 в сутки", - говорит завотделения Садетхан.

Напомним, в прошлом году в летний период бригады скорой помощи обслужили более 18 тыс. вызовов, из них большая часть приходилась по коронавирусной инфекции. По вопросам КВИ диспетчеры провели консультацию по 9,5 тыс. обращениям.

В настоящее время в столице отмечается высокий рост заболевания коронавирусом. Так, за прошлые сутки 219 человек были госпитализированы в инфекционные госпитали.

Для лечения КВИ задействованы 14 стационаров. Всего по городу более 1600 пациентов находятся на стационарном лечении, из них свыше 1400 с КВИ, остальные - с пневмонией. Коечная загруженность составляет 75%. В отделении реанимации 104 пациента, из них тяжелой степени тяжести 48 человек, с крайней степенью тяжести - 56 пациентов.

Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Для снижения заболевания и победы над коронавирусом необходимо сформировать коллективный иммунитет", - отметили в управлении.





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