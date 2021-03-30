В Нур-Султане вновь усилили карантин

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Постановлением главного государственного санврача Нур-Султана в городе усилены ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению, работа городского общественного транспорта по воскресеньям будет приостановлена. При этом в будние и субботние дни число автобусов в часы пик увеличат.

Школьники в IV четверти будут учиться в дистанционном режиме, за исключением выпускных классов, для которых обучение разрешается в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном). Заполняемость классов - не более 15 человек. Также на дистанционное обучение переводятся студенты вузов и колледжей. Индивидуальное обучение во внеурочное время в образовательных учреждениях запрещается.

ЦОНы будут работать строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот "EgovKZBot 2.0" в будние дни и субботу с 09.00 до 18.00 часов, с запретом работы в воскресные дни.

Работа торгово-развлекательных центров, торговых домов ограничивается по времени с 10.00 до 17.00 в будние дни. В выходные объекты будут закрыты, за исключением расположенных в них аптек и продуктовых магазинов. Работа фуд-кортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме.

Рестораны, кафе, бары, столовые смогут работать с 07.00 до 22.00 в будние дни. В выходные - только на доставку и вынос еды. Проведение коллективных мероприятий строго запрещено.

Крытые продовольственные и непродовольственные рынки будут открыты в будние дни с 10.00 до 20.00. Рынки на открытом воздухе - в будние и субботние дни с 10.00 до 18.00 часов, с запретом работы в воскреснье.

Фитнес-центры будут закрыты в выходные дни, за исключением тех, что участвует в пилотном проекте Ashyq.

Салоны красоты, барбер-шопы, центры по оказанию косметологических услуг продолжат работу строго по предварительной записи с установлением графика в будние и выходные дни с 08.00 до 21.00.

Напомним: Нур-Султан остается в "красной" зоне по степени распространения COVID-19. За последние сутки в городе зарегистрировано 346 новых случаев заболевания

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