В Нур-Султане вновь ужесточат карантин

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НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В Нур-Султане в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией еще раз ужесточат карантин. Мониторинговые группы переходят на усиленный круглосуточный режим работы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В случае, если в ресторанах / кафе и других заведениях будут проводиться торжества – работа данных объектов будет остановлена. Кроме того, с 4 июля сокращается время работы общепита (ресторанов, кафе), которые работают по проекту Ashyq, с 02.00 до 22.00 часов (в закрытых помещениях), время летников будет сокращено с 02.00 до 24.00 часов. Также в воскресенье будет приостановлена работа общественного транспорта. Автобусы будут проходить дезинфекцию. Работа фитнес-центров, йога-центров, работающих без проекта Ashyq, будет приостановлена. По проекту Ashyq фитнес-центры смогут работать только в будни", - сообщили в столичном акимате.

Для того чтобы в городе не вводили строгие карантинные нормы, необходимо выработать коллективный иммунитет. Доля коллективного иммунитета должна превысить более 60%. На данный момент в городе первым компонентом вакцинированы более 229 тыс. человек. Более 90% медицинских работников получили прививки от коронавируса, более 70% работников коммунальных служб. Только вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей", - напомнили в ведомстве.

Напомним, со 2 июля вступает в силу постановление госсанврача города Сархат Бейсеной о запрете массовых мероприятий ко Дню столицы. Все мероприятия в закрытых помещениях запрещены, за исключением работы театров (с заполняемостью не более 20%), работающих с проектом Ashyq.

Также запрещается работа всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне.

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