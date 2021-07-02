В Нур-Султане вновь ужесточат карантин

Фото: www.kzn.ru
В случае, если в ресторанах / кафе и других заведениях будут проводиться торжества – работа данных объектов будет остановлена. Кроме того, с 4 июля сокращается время работы общепита (ресторанов, кафе), которые работают по проекту Ashyq, с 02.00 до 22.00 часов (в закрытых помещениях), время летников будет сокращено с 02.00 до 24.00 часов. Также в воскресенье будет приостановлена работа общественного транспорта. Автобусы будут проходить дезинфекцию. Работа фитнес-центров, йога-центров, работающих без проекта Ashyq, будет приостановлена. По проекту Ashyq фитнес-центры смогут работать только в будни", - сообщили в столичном акимате.
Для того чтобы в городе не вводили строгие карантинные нормы, необходимо выработать коллективный иммунитет. Доля коллективного иммунитета должна превысить более 60%. На данный момент в городе первым компонентом вакцинированы более 229 тыс. человек. Более 90% медицинских работников получили прививки от коронавируса, более 70% работников коммунальных служб. Только вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей", - напомнили в ведомстве.
Напомним, со 2 июля вступает в силу постановление госсанврача города Сархат Бейсеной о запрете массовых мероприятий ко Дню столицы. Все мероприятия в закрытых помещениях запрещены, за исключением работы театров (с заполняемостью не более 20%), работающих с проектом Ashyq.
Также запрещается работа всех видов аттракционов на открытом воздухе, расположенных в парковой зоне.
Ранее сообщалось, что в Алматы и Шымкенте растёт число заболевших "индийским" штаммом коронавируса. Оба города, а также Нур-Султан остаются в "красной" зоне.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства